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打炒房效應 房市三指標下滑
最新房市風向球出爐，今年1月預售屋推案量、新成屋供給量與成交組數三大數據同步下滑，僅來客組數、議價率等二項分數持平。房產專家指出，1月看屋人氣與成交同步下滑，推測主因除了與購屋淡季外，政府打炒房影響也是關鍵之一，導致有關數據下降。
住展雜誌研發長何世昌表示，從數據顯示，由於賣方價格防線牢不可破，議價率也沒有鬆動跡象，抱著撿便宜心態的購屋族變成無效客，以致月成交量減少；不過，隨著農曆年後、3月中下旬房市旺季到來，加上屆時政策打炒房影響轉淡、市場觀望氛圍慢慢退去後，認為3月市況走強的機率偏高。
據住展雜誌最新統計數據顯示，今年1月北台灣預售推案量約500多億元，新成屋案量不到600戶，供給量降至低檔；何世昌指出，由於1、2月是新建案市場的傳統推案淡季，加上房市處於政府打炒房的利空消息，因此北台灣供給量下滑也是預料中的事情。
不過若跟歷年1月相比，今年單月推案量仍屬於相對大量，代表業者看待市場的態度仍偏樂觀。
各大案場來人、成交數據來看，均較前一個月分別減少4%、12.5%；何世昌分析，由於打炒房議題還未褪去，想要趁機撿便宜的購屋族持續出籠，因此各大案場來人量仍有一定水準，但因賣方價格防線牢不可破，議價率也沒有鬆動的跡象，抱著撿便宜心態的購屋族變成無效客，讓成交量無法放大，並出現月減12.5%情況。
進一步觀察各縣市市況，北北桃一線都會區市況最穩定，來人與成交量大多維持在高檔水位，呈現淡季不淡的態勢；甚至有建案因來客量太多難消化而祭出「做四休三」方案，一周只有四天開放給過路客賞屋，另外三天閉門接待預約客，但桃園外圍郊區和竹、基、宜等地買氣則同步下滑。
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