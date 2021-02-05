外國人置產數量 少了

經濟日報 / 記者陳美玲／台北報導

內政部最新統計資料，2020年外國人在台購置不動產的數字大降，建物取得1,221棟、年減9.6%，取得面積減少16.3%。在台購入土地有3,036筆、年減21.7%，惟土地取得面積年增3%。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨分析，近兩年因疫情影響，加上房地合一對外國持有人的高稅率與洗錢防制等資金規範下，以致外國人在台購置不動產和土地交易狀況降低。

據內政部最新資料顯示，去年外國人在台取得不動產為1,221棟、跌破2019年的1,350棟，年減9.6%。至於外國人取得土地筆數為3,036筆、年減21.7%；在六都表現上，今年外國人取得建物棟數最多在台北市，共278棟，土地取得筆數最多則為新北市489筆。

徐佳馨指出，台北市為政經樞紐，許多跨國企業總部、研發中心都設立於台北市，對無論是真外資或是僑外資而言，都是保值首選。至於新北市除有價格優勢外，商用標的供給多，應是土地交易傲視各區的原因。

值得注意的是，台中市去年外國人不論在取得建物或是土地上均呈現年成長18.3%、13.2%，傲視六都；徐佳馨分析，主因台中是台商大本營，加上早期多透過第三地赴中國大陸或全球投資，這一波在美中貿易戰下同步回流國內設廠或置產，以致推升區域外國人在台取得不動產或土地的交易量。

以近十年來觀察，外國人在台取得不動產高峰在2013年的1,339棟，至於土地筆數高峰在2019年的3,875筆。

內政部 外資

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