新光三越進駐忠孝商圈 敲定

新光三越昨（4）日宣布，將進駐台北忠孝復興商圈，已與龍麟建設簽定「Diamond Towers正義國宅商場租賃案」合作意向書。這是新光三越繼2013年12月開出台南小西門店後，睽違七年再度展店，將是新光三越在台北市的第八家分店，預計明年下半年開幕，與遠東SOGO百貨復興館正面對決。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯日前被詢問新光三越將進駐忠孝復興商圈一事，她表示，無論是誰進駐，對商圈或是SOGO來說都是共榮的好事。

新光三越目前在台北市有七家店，包括南西店、信義新天地四館、台北站前店、天母店，未來Diamond Towers開幕，將是台北市第八家分店。Diamond Towers是由龍麟建設提供硬體建物，新光三越負責商場整體的規劃、設計、招商與營運，商場規模涵蓋A、B兩棟的一至四樓，合計面積為4,338坪。

值得注意的是，新光三越以往展店多與新光人壽、國泰人壽合作，此次插旗Diamond Towers，是首次與建設公司合作，顯現出新光三越的合作對象將愈來愈多樣化。

新光三越表示，將以先前展店經驗與創新的生活提案，全力投入Diamond Towers的招商與規劃，打造「Diamond Towers」成為忠孝復興商圈的時尚新地標，也期許Diamond Towers商場的誕生，再為商圈注入新活力，與東區百貨零售業一起為商圈繁榮發展增進新動能。

新光三越提到，今年除持續實體改造、數位轉型，維持既有店鋪的成長動能外，更將積極開拓「新事業」，打造不同規模、不同型態的購物商場，擴展新光三越生活圈。

新光三越副董事長吳昕陽今年1月曾透露，過去一年，新光三越在全台有一、二十個案子在評估，如果未來要展店，透過百貨小型店突圍，將是重要的方向之一，可針對下一個世代，聚焦商品行銷。