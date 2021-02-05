聽新聞
test
0:00 / 0:00

下個百貨一級戰區 招商策略聚焦

經濟日報 / 記者何秀玲／台北報導

新光三越昨（4）日宣布將正式進駐台北忠孝復興商圈，與微風廣場、遠東SOGO百貨台北三館將形成百貨群聚效應。

百貨業界人士認為，忠孝復興商圈將是繼信義商圈後，下一個百貨一級戰區，此舉也宣告百貨業戰火再度開打。

新光三越未來進駐忠孝復興商圈，將是繼高雄三多商圈後，再次與SOGO做鄰居、互別苗頭。

由於Diamond Towers旁就是SOGO復興館，該館擁有精品五大天王，包括愛馬仕、香奈兒、LV、卡地亞、GUCCI，具精品優勢，業績居SOGO台北店之冠，2020年營收達139.6億元（含稅），以台北市百貨單店來看，業績僅次於台北101約140多億元。

未來新光三越要如何運用招商的優勢，網羅國際一線精品，與復興館較量，讓百貨業界拭目以待。

忠孝復興商圈除了有Diamond Tower之外、還有富邦「忠孝懷生」公辦都更案、元大銀行總部、台電複合式商旅、志榮建設忠孝復興BR4住宅案等，未來若全部開出，是否有機會讓忠孝復興商圈重返繁華，受到外界的關注。

SOGO 新光三越

延伸閱讀

「東區百貨戰再起」新光三越確定插旗東區正面交鋒SOGO

新光三越靠「三字訣」業績拉尾盤！吳昕陽2021年如何跨業打群架？

SOGO唱旺營運 兩路並進

SOGO拓版圖 規劃兩岸展店

相關新聞

打炒房效應 房市三指標下滑

最新房市風向球出爐，今年1月預售屋推案量、新成屋供給量與成交組數三大數據同步下滑，僅來客組數、議價率等二項分數持平。房產...

新光三越進駐忠孝商圈 敲定

新光三越昨（4）日宣布，將進駐台北忠孝復興商圈，已與龍麟建設簽定「Diamond Towers正義國宅商場租賃案」合作意...

會計師看時事／完善ESG風險管理機制

世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）於上月發布「2021年全球風險報告」，該組織每年透過全...

行銷線上／飢餓行銷 刺激購買欲

良性的「產銷用關係」是生產者根據市場導向，供應品質優良的產品，建構健全的售後服務，也就是除了求取合理利潤，同時也非常重視...

管理前哨站／靠創意改善管理

在一場管理訓練課程場合，應邀前來指導的顧問師出了一道題目，場景是面對一條寬廣的河流，河流上有一座橋梁。由於課程的需要，學...

創新思維／虛擬實境 創造新商機

保存和傳遞正確歷史的教育非常重要。有一項巨大的挑戰：讓年輕世代對歷史產生興趣。而有一種新方法能在接觸到最新科技的同時保存...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。