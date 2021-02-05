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下個百貨一級戰區 招商策略聚焦
新光三越昨（4）日宣布將正式進駐台北忠孝復興商圈，與微風廣場、遠東SOGO百貨台北三館將形成百貨群聚效應。
百貨業界人士認為，忠孝復興商圈將是繼信義商圈後，下一個百貨一級戰區，此舉也宣告百貨業戰火再度開打。
新光三越未來進駐忠孝復興商圈，將是繼高雄三多商圈後，再次與SOGO做鄰居、互別苗頭。
由於Diamond Towers旁就是SOGO復興館，該館擁有精品五大天王，包括愛馬仕、香奈兒、LV、卡地亞、GUCCI，具精品優勢，業績居SOGO台北店之冠，2020年營收達139.6億元（含稅），以台北市百貨單店來看，業績僅次於台北101約140多億元。
未來新光三越要如何運用招商的優勢，網羅國際一線精品，與復興館較量，讓百貨業界拭目以待。
忠孝復興商圈除了有Diamond Tower之外、還有富邦「忠孝懷生」公辦都更案、元大銀行總部、台電複合式商旅、志榮建設忠孝復興BR4住宅案等，未來若全部開出，是否有機會讓忠孝復興商圈重返繁華，受到外界的關注。
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