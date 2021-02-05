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創新思維／虛擬實境 創造新商機

經濟日報 / 彼得．賽克（Peter Zec，德國紅點設計獎創辦人暨執行長）
「奧許維茲的教訓」運用XR技術打造沉浸式體驗，吸引年輕世代正視歷史。紅點/設計
「奧許維茲的教訓」運用XR技術打造沉浸式體驗，吸引年輕世代正視歷史。紅點/設計

保存和傳遞正確歷史的教育非常重要。有一項巨大的挑戰：讓年輕世代對歷史產生興趣。而有一種新方法能在接觸到最新科技的同時保存歷史，那就是虛擬實境擴增實境的應用，以全新的手法還原歷史資料。

科技手法 還原歷史

一所位於莫斯科的中學，在思考如何讓年輕世代認識歷史後，選擇一種不同以往的授課方式。時逢奧許維茲集中營解放75周年紀念日，九位介於13到16歲的該校學生，參訪位於波蘭的集中營紀念館。

結束參訪後，他們獲邀使用XR攝影技術表達所學到的知識、個人經驗和對大屠殺事件的情感反應，並由俄羅斯XR藝術家丹尼斯．山米歐諾夫負責製作影片。藉由將虛實合一的XR攝影技術，打造出極具震撼力、動感、創造力的影像。他們將史料照片轉換成較隱晦的動畫，或是以手繪人像的剪影去詮釋受難者的消逝。

「奧許維茲的教訓」（Lessons from Auschwitz）這項計畫源於一個社會實驗，目的是要呈現年輕世代如何正視歷史，並透過數位藝術對史料進行重構。這項作品完美解釋技術與設計的介入，讓史料變得更貼近生活、更被現代人所理解。XR技術打造的沉浸式體驗，不僅吸引年輕的受眾，也帶來觸動和啟發，使其想去了解更多關於猶太大屠殺的內容。

這項精彩絕倫的設計，絕佳演示最新學習方法，更獲得紅點設計大獎評審團青睞，授予2020年紅點品牌暨傳達設計大獎的肯定。除了獲得兩項紅點大獎肯定的3D電腦繪圖及短片設計作品外，虛擬實境作品，以及在網頁上展示的短片，也同樣榮獲紅點最佳設計獎的殊榮。「奧許維茲的教訓」恰恰說明與歷史的對話和鮮活的緬懷，能夠成為虛擬實境和360度全景媒體最令人振奮的應用方式。

在瑞典斯德哥爾摩舉辦的「凋零的故事」特展，紀念23位猶太大屠殺倖存者。紅點／設計
在瑞典斯德哥爾摩舉辦的「凋零的故事」特展，紀念23位猶太大屠殺倖存者。紅點／設計

在瑞典斯德哥爾摩舉辦的「凋零的故事」特展，紀念23位猶太大屠殺倖存者，其內容與科技融合的設計方式令人印象深刻。實體展出精簡地陳列黑白色調的海報，並附上引述文字，這樣的設計美學風格不禁讓人聯想起被塗黑修改的審查文件。此外，這些海報本身就一個QR code，參訪者只要使用一款擴增實境App，就能取得海報上影像的資訊、聆聽訪談內容，或是觀看倖存者的肖像。

設計概念 鮮活生動

這項展覽簡約化的黑白設計概念，和倖存者口述曾被掩蓋的歷史搭配地恰如其分。人們主動想紀念的事件都可能隨歲月凋零，更何況是容易失真的文字記述，而把曾被抹去的言語做成QR Code，有效地將隱藏的文字化為開啟知識的鑰匙。透過巧妙的融合創意與內容，淋漓盡致地呈現展覽主題。

上述擴增實境、虛擬實境技術的應用方案，不僅拓展以往的傳播形式，也將故事打造得更加生動、讓觀者彷彿身入其境。歷史傳達的領域雖然規模不大，卻在這類技術的應用上舉足輕重。在未來的展演活動、娛樂場域和工作場所中，擴增實境和虛擬實境技術將持續陪伴我們。

虛擬實境 擴增實境

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