管理前哨站／靠創意改善管理

在一場管理訓練課程場合，應邀前來指導的顧問師出了一道題目，場景是面對一條寬廣的河流，河流上有一座橋梁。由於課程的需要，學員們必須到對岸去接受訓練。顧問師要求學員們依序大聲說出各自的過河方法，並且做出相對應動作，唯一的遊戲規則是「過河的方法不得重複」。

學員們紛紛使出各式各樣的過河方法，游泳、潛水、划船、搭船、騎馬、開車、騎機車、騎腳踏車、蛙跳前進、爬行前進、匍匐前進、交互蹲跳前進…不一而足，逗得大家哈哈大笑。這場訓練旨在激發學員們的創造性思考能力，透過簡單的實驗，證實人們的創意無限，只是沒有被激發出來，以致管理工作的改善效果非常有限。

另一場管理改善訓練場合，講師提出一道題目，要求學員提出改善方法，遊戲規則約定不得在他人所使用過的方法上，加上諸如提高、提升、加強、強化、增加等動詞。試想，加上這些動詞的改善方法，根本就是照本宣科，毫無創意可言，怎麼會有良好績效。這項訓練的目的也是在鼓勵學員發揮創意，提出具有獨特創意的改善方法，因為有創意的改善方法才會有效果。

這兩則案例都是在闡述，創造性思考的意義與重要性，激發人們的正能量，開啟人們的創意密碼，發揮潛能，用來改善眼前的管理工作。

提到改善管理工作，人們普遍都存在有蕭規曹隨的傾向，懶得動腦筋，養成搭前人便車的撿便宜心態，以致所提出的「辦法」千篇一律，了無新意。改善工作表面上看似乎很簡單，其實不然，有效的改善方法建立在發揮創意的精神上，不是人云亦云可以奏效。

管理人員日常所遇到的問題，不但層出不窮，而且各不相同，不同時點各有不同的問題。管理人員必須臨場應變，冷靜思考，發揮創意，對症下藥，有效解決問題，不是蕭規曹隨可以奏效。掌握下列要領，可使有創意的改善更加分。

一、發揮自立與創見的精神：看別人沒看到的地方，想他人沒想到的方法。

二、抱持蕭規曹不隨的思維：問題總是有解決的辦法，辦法是人想出來的。

三、養成嘗試與模擬的習慣：問題通常都有脈絡可循，掌握脈絡，迎刃而解。

四、相信腦筋會愈用愈靈光：解決問題的功力，會因為勤動腦筋而更加靈活。

五、信奉改善永無止境哲學：改善工作只有啟始時刻，而沒有終止的時候。

六、鼓勵自己挑戰艱難任務：完成艱難的工作，才會看到自我成長與進步。

七、未來有更多問題待解決：管理問題千頭萬緒，逐一解決才是最佳辦法。

八、不可期待沒有問題發生：問題的對面是機會，沒有問題意味著沒有機會。