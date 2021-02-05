會計師看時事／完善ESG風險管理機制

世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）於上月發布「2021年全球風險報告」，該組織每年透過全球風險調查（Global Risks Perception Survey, GRPS），彙整全球專家和領導人意見，針對經濟、地緣政治、環境、社會及科技等關鍵議題，從事件發生的「可能性」及「衝擊性」進行評估，並探討風險之間的關聯與因應策略，該調查被國際視為風險趨勢參考依據。

2021年最新報告顯示，「最有可能發生的風險」前五名依序為「極端天氣、氣候行動失敗、人類造成的環境災害、傳染性疾病、喪失生物多樣性」；從發生機率來看，「極端天氣」已連續五年成為全球利害關係人心中的首要問題；而「影響最大的風險」第一位莫過於「傳染性疾病」。其後依序為「氣候行動失敗」、「大規模殺傷性武器」、「喪失生物多樣性」、「自然資源危機」。受COVID-19的影響，「傳染性疾病」在衝擊程度的排名從前一年的第十名，飆升至今年的第一名。

疫情至今已逾一個年頭，不僅奪走全球超過兩百萬人的生命，也對經濟、健康、社會等議題產生重大影響。除了供應鏈斷鏈、生活模式劇變外，疫情反覆爆發，也導致失業率居高不下，阻礙區域的經濟復甦，並加劇了貧富不均等現象。值得關注的是，WEF早在2006年便將「傳染性疾病」列為風險因子，COVID-19堪稱本世紀最具毀滅性的傳染病風險，應證了忽視新興風險可能對企業和國家帶來的嚴重影響，這些後座力可能以社會動盪、地緣政治緊張等方式浮現，更可能引發全球系統性的連鎖效應。

回顧2020年，氣候變遷惡化成氣候危機，疫情肆虐、經濟衰退、政治動盪等衝擊，皆讓全球意識到新興風險管理的重要性。除了辨識風險因子、進行風險因子排序，供企業做為風險評估的參考之外，決策者更應強化風險與韌性管理機制、應變能力和ESG風險文化的建立。建議，企業可先藉由以下五點，進行自我檢視：

一、是否已制定風險分析架構，以更全面和系統性的方式進行風險評估。

二、既有的風險管理架構，是否納入「新興風險」，如：氣候變遷、傳染性疾病等。

三、是否由董事會監督風險議題，由上而下推動風險管理機制。

四、是否設有風險主管/專責組織，建立整合性合作通道，鼓勵跨單位交流及合作。

五、是否擬定風險溝通辦法，建立全員正確的風險意識與認知。

綜觀局勢，台灣產業與全球經濟依存度極高，除了做好「既有風險」的控管外，企業更須培養「新興風險」管理意識與文化，並積極付諸於行動。

在危機的應變上，回頭看就是慢了一步，重要的是如何完善ESG風險管理機制，增加企業整體韌性，才能在下次大浪來襲前，有備而至迎風而起。