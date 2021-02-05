行銷線上／飢餓行銷 刺激購買欲

良性的「產銷用關係」是生產者根據市場導向，供應品質優良的產品，建構健全的售後服務，也就是除了求取合理利潤，同時也非常重視企業信譽與永續經營。當然，產銷用關係也可能是狼性的。

狼性行銷手法講的是飢餓行銷，泛指生產者藉控制產品上市的供應數量，配合社群耳語、反差性廣告，營造出產品奇貨可居、供不應求的氛圍，再利用消費者的購買欲、好奇心，與愈得不到、愈想得的逆反心理。生產者也可藉此提高產品價值、增加銷售量，完全是「商品行銷學」與「顧客心理學」的聯合作戰模式。

生產者以人為方式操縱市場，算準消費者「物以稀為貴」的預期心理，並滿足消費者在同儕間「炫耀的虛榮感」。飢餓行銷，徹底激發人性貪婪的本性，顛覆生產者與消費者之間的互信關係，單純的商業行為，反成瞬息萬變與爾虞我詐的兩軍（生產者及消費者）作戰。

良性與狼性的最大的差異，取決於「飢餓行銷」的作為，到底是生產者故意還是無心。

當年蘋果iPhone 4簡單俐落的外型設計，引領市場風騷。蘋果以在線登記與門市排隊購買的方式供貨，每人限購一台。蘋果手機代表創新與突破，擁有它就是品味與時尚的象徵，讓果粉們甘願排隊幾天幾夜，果粉們幾乎也都不經大腦的閉著眼睛買帳，我稱它為「催眠式的飢餓行銷」。

2011年底，大陸手機小米1上市，打著「沒有設計就是最好的設計」理念異軍突起，採預購限量限時方式銷售，由於性價比超高、售價又低（可能低於製造成本），十萬支手機三小時銷售完畢。廠商以計畫性控制缺貨的手法，保持消費者搶購熱度。優質產品贏得好口碑後，再回歸正常出貨狀況。消費者的產品忠誠度自然成形，這就是小米的「謀略式飢餓銷售」。

但將飢餓行銷玩得爐火純青的佼佼者，當屬法國精品愛馬仕（Hermès），商標意象來自Alfredde Dreux所畫的水彩畫，畫裡面有一位小馬伕，站在一輛雙座馬車邊等待他的主人。馬車就是產品，而駕馭馬車者就是顧客自己，隱喻喜歡愛馬仕產品，就是主動、積極、勇敢、有品味的人。有個潛規則不知是總公司授意，還是各銷售點自作主張的作法？就是顧客除了累積消費成為貴賓外，還得鎖定某一個銷售員跟她（他）攀好交情、做足業績，等建好彼此關係，額度也買夠了，銷售員才會主動暗示你有特殊或限量商品到店。

一個願打，一個願挨，旁人沒什麼好置喙的。只是這種一面倒的賣方市場做派，總是讓人覺得太過強勢。消費者像是被下了情蠱似的，再怎麼索求無度，總是死心踏地的無怨無悔，這是種「情蠱式的飢餓銷售」。

如果非限量版不買，讓銷售人員予取予求，那是自己心甘情願，也就沒什麼好抱怨的了。