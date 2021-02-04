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大同聘任宏巨建設董座鍾光豐 任子公司尚志資產新總座

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

大同（2371）代子公司尚志資產開發今(4)日公告董事會通過新任總經理案，聘任宏巨建設董事長鍾光豐出任總座新職，即日起人事令生效。

外界解讀，大同大股東暨尚志資產董事長王光祥，聯手有同樣營建背景的鍾光豐王加入團隊，以便加速活化大同土地資產。

大同表示，因應公司營運需求，進行職務調整，聘任鍾光豐接任尚志資產總經理，新任生效為2月4日。

市場認為，尚志資產法人代表在去年12月才由王光祥接任董事長一職；今日再公告由鍾光豐出任總座新職，顯示加快步伐拓展尚志資產擁有逾40萬坪土地的決心。

尚志資產持有的土地資產包括中山北路總部、芙蓉大樓等，是大同旗下金雞母，王光祥曾表示，將以營建專業投入資產開發，其中芙蓉大樓建物已有 50 年以上歷史，符合政府獎勵開發優惠條件，將優先朝此方向進行調整。

王光祥曾指出，將加速大同土地活化帶進獲利，支撐公司投入事業體發展的資金需求。尚志資產名下新北市中和有4,000多坪工業土地，現今台商回流，廠辦需求大增，將盡快資產活化，增加收益。

王光祥強調，大同有很多資產，不過並未活化，尚志資產為大同100%持股子公司，不過並未建立金字招牌，很可惜。

他舉例，尚志資產在土城的大同莊園第一期還有餘屋沒有賣完，第三期因缺資金將土地賣掉，第二期之一的住宅建案已完售，之二的土地開發利益約有80億至90億元，愈早開發可愈早交屋，獲利支撐大同營運發展資金需求。

大同

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