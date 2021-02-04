LINE Bank核准、社群優勢成網銀勁敵 樂天行銷長這樣說

LINE Bank今（4）日順利取得純網銀開業執照，成為三家純網銀中唯一一家有社群媒體優勢的純網路銀行，對另外兩家純網銀成為最大勁敵。樂天銀行行銷長行銷處長岩永和道表示，樂天未來不會特別著重在社群模式，希望未來透過商品與娛樂掛勾，在社群自然而然發生。

LINE為台灣人最常使用的社群媒體之一，為LINE Bank增添開戶優勢，金融業者普遍認為，LINE可能會運用社群強項，將銀行功能匯聚在LINE的社群功能之上，是三家純網銀中最被認定的最難敵手。

岩永和道指出，日本樂天與電商、棒球等生態圈合作，銀行圈也沒有特別經營社群，而是讓商品與娛樂掛勾，讓用戶自然而然去使用樂天商品，樂天在日本經驗並沒有刻意經營社群，認為社群是會自然而然的發生，

樂天銀行指出，初期希望先以系統穩定為優先考量，但樂天銀行1月首波上路的行銷相對低調，並未舉辦公開活動，且原本行銷長蔡麗雪，市場才傳將加入樂天，卻立刻傳出已經離職。