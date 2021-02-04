新北住都中心：年後舉辦大陳社區都更說明會

新北市住宅及都市更新中心今年元旦成立，新北副市長、新北住都中心董事長陳純敬表示，將與新北市市場處攜手合作，以永和新生市場所在地大陳社區第三單元為首，於年後辦理第一場都更說明會。

陳純敬表示，住都中心為首處地方層級的社宅及都更專責機構，目的為透過企業化經營模式，加速公辦及民辦都市更新推動。他說，因新北市長侯友宜相當重視永和區的大陳都更案，希望住都中心在兩年內拿出成績，因此將與新北市市場處攜手合作，以新生市場所在地大陳第三單元為首開始啟動。

永和大陳社區位於永和仁愛公園東北側分為七個更新單元，更新單元一、三、四的都市更新案推動為新北住都中心公辦都市更新的首要任務，區內包括新生公有市場及老舊住宅社區，現況建物多超過40年，窳陋老舊、公共安全疑慮、環境衛生不佳、增改建情形嚴重、巷弄狹小、汽機車停車空間不足，影響人車通行，亟待更新。

住都中心預計於年後辦理單元三第一場都更說明會，啟動113住戶的整合，後續將辦理地主說明會、小區座談會及逐戶拜方式，傾聽居民的聲音，藉由整體的完善規劃與設計，打造最具溫度的永和新氣象，期以提供民眾舒適安心的居住環境與生活品質。