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疫情下總數未減 外國人最愛淡水買房

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
房市示意圖 。記者游智文／攝影
房市示意圖 。記者游智文／攝影

新北市地政局統計，2020年外國人在新北市取得不動產共有259人次，數量與2019年相當，可見在全球疫情嚴峻期間，台灣的防疫有成，使外國人於新北置產意願仍不受影響。而在新北29個行政區中，淡水區最受外國人青睞，去年計有92人次購置不動產。

新北市地政局表示，淡水區因有捷運系統且交通便利，包括捷運線淡水線及淡水輕軌綠山線、藍海線第1期均已通車，以及未來還有橫跨淡水、八里的淡江大橋等多項建設、生活機能完善，加上美麗河岸景觀、提供多項休閒設施等優勢，較符合外國人之生活型態與環境，均為吸引外國人於淡水地區置產的重要因素。

而第二名的區域則是林口區，總計33人次。新北市地政局說明，林口區則因鄰近機場，機場捷運A9站、三井Outlet、媒體園區、國際學校等重大建設優勢加持下，生活機能儼然成形，加上去年7月三立影城、東森國際、三井二期進駐媒體園區，將園區打造成臺灣坎城，人口紅利不斷湧現，因此，隨著林口的生活機能愈來愈完整，不只本國人，亦受到外國人矚目進而置產。

若以國籍分析，去年外國人置產最多來自香港，佔45%，人數第二多者為馬來西亞，佔10%，分析其原因，可能是與我國地理環境相仿、語言相通、風俗習慣、生活機能相近等關係，使其在新北市有置產之需求。

新北市地政局補充，近年來新北市積極辦理各項土地開發、重大工程及交通建設投入、環境整治等，致力成為「安居樂業」和具國際競爭力的城市典範，極具外國人在該市購置不動產的吸引力。

機場捷運 馬來西亞 疫情

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