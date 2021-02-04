中保科客戶數破50萬、產值近150億 5日尾牙抽大獎

因應疫情，中保科技集團（9917）攜手國產建材實業集團明(5)日企業聯歡晚會改為線上舉辦，將由總裁林孝信率集團高階主管慰勉同仁，更大手筆送出好禮獎金，感謝員工一整年的辛勞；中保科集團表示，「2021線上展望會」將在2月5日早上9點以直播抽出現金獎、Gogoro電動機車、任天堂Switch和iPhone 12 Pro等好禮，由中保科技集團副總裁林明昇和副董事長林建涵一起抽出幸運得主。

中保科集團指出，目前集團總（服務客戶數）數突破50萬、產值近150億元，中保科技集團事業藍圖已經延伸到食(復興空廚、棧直火廚房)、醫(立偉電子)、住(中保無限+、保創科技)、行（中保物流等）。

不僅客戶服務數擴大，且中保科技董事長林孝信獲頒台灣CEO 100強；林孝信表示，100強只是一個對於企業的鼓勵而已，事實上還是看企業本身，因為我們要把企業作好，就要不斷努力。

他強調，中保科要凝聚所有員工的向心力，以及對於客戶的服務，我們要做到最好，假如沒有這樣的話，很快就被淘汰掉。而且公司這10年來做了很多轉變，期許未來公司仍會持續在100強成長茁壯。

林孝信指出，「創新」是企業經營贏在起跑點的關鍵之一，因此集團舉辦「創新競賽」，鼓勵員工跨部門組隊報名，一起腦力激盪，舉凡服務內容創新、優化服務或開發市場的方案都可以提案，總獎金共400萬元，第一名獨得200萬元。吸引員工組隊報名將近100組，5日也將在線上展望會公布入圍決賽的10組隊伍。

集團副總裁林明昇表示，中保科技能夠不受疫情衝擊創下超過137億元的營收，正是「服務走在需求之前」超前部署的成果，「這也是第一線同仁的汗水擦亮集團的招牌」，向每一位員工致謝。

集團副董事長林建涵指出，中保科技2020年在「智慧城市」的豐碩成果，包括在高雄市政府建置包括車種辨識、車流、人流監測和空氣品質監測等11項的智慧城市解決方案，不只獲得高市府肯定，成功案例也吸引其他縣市注意；他強調，中保無限+自2015年進入市場以來，以科技系統取代夜班警衛的「雲端警衛」方案，已突破1,000個案場，還獲得數位時代的「創新商務獎」肯定。

至於創新服務部分，林明昇表示，中保科技集團2020年新成立軟體公司「史詩科技」，正籌劃「中保好生活APP」預計2021年啟動，透過「中保好生活APP」即能看到社區公告、領取包裹、掛號信，甚至繳交管理費等，達到「一指搞定社區生活大小事」。

中保科技集團的關係企業去年同步創造亮麗業績，旗下金雞母包括2019年底甫成立的保創科技，2020年營收達到4.35億元，該公司主要是提供「機電、弱電、消防一條龍」整合方案，可替客戶省下分包時間和費用，一直受到客戶好評；另外，集團旗下中保物流去年營收也破10億元，公司透過運用先進的GPS智慧派遣系統，提供智慧物流服務，營運獲穩健成長。

此外，協助ATM換補鈔的立保保全，2020年服務的ATM機台數增長至將近1萬個，去年營收來到12.2億元，表現亮眼。立保保全今年將持續拓產市場，為個人或企業用戶提供貴重物品運送服務。

值得注意的是，中保科技集團今年全面跨大餐飲事業部，直接走入終端消費者市場，提供安心信賴的餐飲服務；中保科集團指出，像是以烘焙品著名的「復興空廚」開始從航空餐轉型，2021年朝向多角化經營，包括OEM和ODM代工服務都是重點。

林建涵分析，集團去年代理的新加坡國民湯品「The Soup Spoon匙碗湯」來台營運，目前北部已有五家門市；集團自創餐飲品牌「棧直火廚房C-Kitchen by FUK」專供炭火直烤料理配精釀啤酒，有望在2021開設更多分店。

重視娛樂內容事業的中保科技集團，去年轉投資的樂到家國際娛樂在國片投資製作也有好成績，包括叫好也叫座的「女鬼橋」和「可不可以你也剛好喜歡我」累積票房7,900萬元，是國片2020年度第三名。2月26日上映的「複身犯」也是樂到家投資作品，希望接下來也能獲得大家支持。

林明昇、林建涵同步表示，中保科技集團把食衣住行全包了，期許同仁2021年持續努力，為消費者創造更便利的服務。