網家拓展大東亞跨境電商 航空運費每公斤僅100元

台灣最大電子商務集團PChome網路家庭（8044）啟動「大東亞計畫」，看好後疫情時代出國受阻帶動跨境電商，PChome比比昂與日本SG Holding集團旗下SGH Global Japan合作結盟，透過兩大集團在台灣、日本兩地的電商及物流優勢，打造一站式跨境購物。

首步推動PChome比比昂商品代購、日本直送台灣的BB Check out「隨選即買」服務，藉由SG Holdings集團遍及全日本的物流服務與國際運送優勢，提供日本在地商家跨境銷售資源，強化海外直送到貨服務，台灣消費者將可透過PChome比比昂一站式平台，輕鬆採購日本當地最夯商品，且享有業界最低空運價格，每公斤只要台幣100元，

PChome網路家庭董事長詹宏志表示，2020年造訪日本的台灣旅客69萬人次較2019年的489萬人次，大幅減少85％，消費者的購買需求從親自到海外當地購買移轉到了跨境電商服務，PChome比比昂推出BB Check out的「隨選即買」服務，讓台灣消費者在這段無法到日本的期間，也能在台灣用直接、簡單方式，取得日本各地商家販賣的商品，透過與SGH Global Japan的合作，快速開展國際物流運輸服務和日本商家的招商服務推廣。

SG Holdings集團旗下SGH Global Japan社長小山彰表示，通過本次與PChome比比昂的合作，能給日本商家提供最佳的物流解決方案。PChome比比昂跨境電商的BB Check out服務，協同SGH Global Japan提供的國際物流服務，可以減輕商家在語言、金流、行銷、物流方面的障礙，推動日本商家在日本台灣間跨境電商事業的蓬勃發展

PChome比比昂今年1月業績較去年同期大幅成長5倍，需求強勁，進一步分析「2020年十大代標代購熱銷商品」，以「收藏性高、價差大、款式多元」為三大採購指標。PChome比比昂與SGH Global Japan首度攜手合作，全面升級銷售廣度及更便利的日本代購體驗，未來亦將積極布局PChome網路家庭與SG Holdings集團兩大集團的策略結盟，發展兩國跨境電商多元合作的可能性，透過台日雙方優勢發揮合作綜效，加速大東亞發展計畫，達成台日策略聯盟雙贏目標。