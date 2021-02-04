疫情不減外國人來新北置產熱度 這兩區最夯

新北市地政局統計，外國人去年在新北取得不動產共有259人次，高達459筆不動產，數量與前年相當，絲毫不受疫情影響，相較大前年更增加近3成，其中以淡水、林口最多；若以國籍來看，香港人占45%最多，第二則是馬來西亞。房地產專家表示，因此兩區房價較親民且屋齡輕，加上重劃區內街廓整齊，皆為吸引外國人購屋因素。

外國人去年共在新北市取得251筆土地、208筆建物，相較前年242筆土地、218筆建物，數量相當且同為259人次。經分析，近5成為工作、求學購屋自用，27%為結婚購屋，剩下則是投資或繼承所得。29個行政區中，去年淡水區共92人次購置不動產、林口區33人次，高居前二名。

淡水地政事務所主任許才仁表示，去年香港人共有37人次在淡水置產，其次為美國、日本，以淡海新市鎮第一期社區最多，大多為自住，並通勤至外地上班；新莊地政事務所說，去年香港人共有15人次在林口置產，其次馬來西亞、美國，大多位於機場捷運林口站及長庚醫院之間的重劃區。

新北市地政局分析，淡水因有捷運系統且交通便利，未來還有橫跨淡水、八里的淡江大橋等多項建設，生活機能完善加上美麗河岸景觀、較符合外國人生活型態與環境；林口則因鄰近機場，機場捷運A9站、三井Outlet、媒體園區、國際學校等建設加持，生活機能愈來愈完整，受到本國人及外國人矚目，進而置產。另因香港、馬來西亞與我國地理環境相仿、語言相通，風俗習慣、生活機能也相近，因此置產比例較高。