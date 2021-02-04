公主遊輪宣布 暫緩藍寶石公主號基隆港出發航程

公主遊輪今（4）日表示，鑒於目前疫情日益嚴峻，為響應中央流行疫情指揮中心的秋冬防疫專案與主管機關的政策，重新評估2021年台灣母港規劃，宣布暫緩原定今年於基隆港出發的藍寶石公主號航程，確切航程將依主管機關指示規劃。

公主遊輪行銷總監陳欣德表示，賓客健康安全是第一原則，公主遊輪向旅遊計畫因此受到影響的賓客致上誠心的歉意，若已向旅行社支付預購金者，可向原訂購旅行社申請全額退費；或是轉移至2021年夏秋季獲准啟航的台灣母港航程。

此外，公主遊輪表示，將嚴格審視台灣母港的航線規劃，積極與各地方政府與旅行同業夥伴合作，希望能提供更多台灣港口選擇，透過遊輪旅遊推廣多元的國內旅遊，讓國人從海上的視野發現台灣之美，也為造訪港口當地帶來可觀的觀光效益。

為了提供最新科技的遊輪個人化體驗與無接觸的海上防疫服務，藍寶石公主號已在2021年1月份於新加坡進行船塢改裝，接下來將升級為全新「勛章假期（MedallionClass）」，例如加裝116公里的電纜、4,000個感應器與船上互動電子螢幕等設備，提供免費穿戴式智慧裝置「海洋勛章（OceanMedallion）」等。