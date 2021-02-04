8企業斥資30億擴大投資台灣 香里食品砸8億推國產豬

投資台灣事務所今（4）日再添八家企業共斥資逾30億元擴大投資台灣，包括根留企業方案的永信藥品工業，以及中小企業方案的森業實業、嘉谷興業、香里食品、佑牧企業、鼎烽精密工業、傑群國際和嘉可精密。其中，香里食品砸八億在土城建新廠房，力推國產豬安心食品。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引814家企業超過1兆1,922億元投資，預估創造9萬9,457個本國就業機會，其中「根留台灣企業加速投資行動方案」有99家根留企業投資約1,820億元，創造1萬3,547個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引506家中小企業投資約2,177億元，帶來2萬358個本國就業機會，後續尚有28企業排隊待審。

永信藥品工業計劃斥資近二億元在台中大甲區擴建廠房，同時導入智慧化設備與機聯網，可即時監控與擁有警報機制，以確保藥品生產品質。

森業實業計劃斥資逾三億元在桃園龜山興建廠房，導入智慧化機器設備與管理系統，邁向製造新的里程碑，同時創造循環經濟的企業價值。

嘉谷興業是專業的不織布製造及貿易商，計劃斥資逾七億元，在宜蘭蘇澳利澤工業區興建口罩不織布生產廠房，導入智慧化機械設備，提供海內外大量防疫材料，也預計為宜蘭在地創造36個就業機會。

香里食品主要經營項目為冷凍/冷藏生鮮豬肉、一次加工豬肉、熟食與調理豬肉制品，擁有自有品牌「香里活力豬」銷售於台灣百貨界，如店王之王Sogo忠孝館B2專櫃，為維持市場領先地位，計劃斥資八億元，在新北市土城工業區興建新廠房，建置自動化產線與現代化倉儲設備，全力配合產銷履歷制度，消費者可利用QR Code查詢各項生產資訊，讓顧客可以一目了然安心選購，也為在地增加40個工作就業機會。

佑牧企業則是主要經營雞、鴨飼料製造與買賣業務，此次投資規劃將跨足洗選蛋及蛋液加工之製造領域，開拓新事業版圖。為此將投入逾四億元在台中大肚增建蛋液加工廠，導入自動蛋品分級、打蛋及殺菌等設備，同時建構完整蛋品冷鏈運輸設備，此外亦配合政府推動洗選蛋及完整農產履歷政策，每顆雞蛋上都噴有編號，可確保以蛋追場，提供消費者優良蛋品與食品安全保障。

鼎烽精密工業計劃斥資逾1億元在臺南市科技工業區興建廠房，同時亦在新廠與安和舊廠升級智慧化應用設備，以期達成台灣製造品質第一之願景，將為國內增加17個就業機會。

傑群國際主要服務半導體與電子業大廠，是設備供應鏈的一環，受疫情轉單效應影響下，台灣半導體、電子產業蓬勃發展，且隨著台積電（2330）在南科新設立廠，帶動相關產業鏈大廠相繼進駐，為此計劃招募40名本國員工，斥資逾二億元在台南山上區興建廠房與辦公室，導入智能生產、機器人、物聯網等設備，同時建構既有台中廠與台南廠線上連線管理及監控系統，可快速有效服務北中南的客戶。

嘉可精密則是專注於CNC自動車床相關金屬零件製造與整合服務，計劃擴大投入逾一億元在彰化和美興建廠房，導入智慧化加工機台及資訊化創新管理模式，運用大數據達到有效監控，持續推進產業發展動能與締造銷售佳績，將為國內增加八個就業機會。