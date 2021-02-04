十銓董座有機栽種桶柑做公益 栽出團隊向心力

去年全球新冠肺炎病毒肆虐，人類的工作及生活形態造成了極大的影響。十銓科技（4967）董事長夏澹寧在新竹寶山認養橘子園，工作之餘也同仁到橘子園享受戶外生活，近日有機栽種的桶柑收成，夏澹寧也決定捐贈二千斤的桶柑給新店耕莘醫院及中華聖母堂，以慰問辛苦的醫護人員及分送需要幫助的人。

自疫情發生以來，積極配合中央疫情指揮中心的指示，董事長夏澹寧身體力行關懷員工家庭及身防疫狀況，並交代管理處規劃防疫應變與人員分流方案，鼓勵員工前往集團於新竹寶山認養的橘子園，以自然農法進行除草、施肥、剪枝、養護，讓同仁享受戶外生活的同時，遠離室內群聚的風險，也讓今年的桶柑收成收成滿滿。

先前夏澹寧開放員工自由參與耕作的集團認養橘子園豐收，董事長也決定捐贈二千斤的桶柑給新店耕莘醫院及中華聖母堂，以慰問辛苦的醫護人員及分送需要幫助的人。集團員工每人亦獲得一大箱，讓同仁與家人一同分享辛苦耕耘的成果，補充維他命 C 增強抵抗力。

此外，由於目前疫情的不確定性，十銓科技也取消原訂一月底的集團尾牙，並將餐費及抽獎活動轉為一萬元員工慰勞金，連同每年保障2個月年終獎金一併發放。