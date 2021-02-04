中悦建設認購彰化滯銷蕃薯 化身年節多功能禮盒

辛丑牛年即將來臨，年初房市依舊延續去年熱潮，火燙買氣成為全國高獲利的產業之一。中悦建設機構站在營建業界領導角色，將滿滿的感激化為愛心，近年來從小農到育幼孩童，中悦建設機構不但持續將愛傳遞，更將此心意深入更多層面，希望讓愛能在新的一年裡，更加完整的溫暖每個角落。

彰化大城鄉的甘薯去年底因大量盛產造成嚴重滯銷，中悦本著企業責任與回饋社會的心，大舉認購1,500個蕃薯農品，並將此結合台灣在地文創手作設計，作為中悦建設機構一年一度重要的年節禮品。此舉，不但讓薯農有了收益，也為台灣設計家開創了發展舞台，而禮盒特別加入了環保再製概念，融合生活居家創意，能從一般會被丟棄的包裝盒，搖身一變成為插花、收納的容器，也可成為美麗夜燈、在月光下為家增添溫馨感動，更為友善地球作了更完美的引領。

此外，中悦機構也積極加入「大米缸計劃」，資助許多偏鄉團體，推動社會善的循環，更認購手作果醬贈送給育幼院、協助更生團體樹苗維護計劃、以及捐助救護車、為醫療資源貢獻一份心力。同時也透過「光之藝廊」身心障礙之友的藝術畫作，結合中悦美術館、推出中悦筆記本文創作品。中悦建設機構希望，透過企業的力量，能進一步號召更多人一起為公益加注能量，今年更預計參加家扶中心「送愛到人間」系列活動，將愛再擴散，同時更加深耕。