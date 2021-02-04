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新光三越宣布進駐台北東區 明年下半年開幕

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導

新光三越今（4）日宣布，將進駐台北東區，已與龍麟建設簽定「Diamond Towers－正義國宅商場租賃案」合作意向，Diamond Towers也將是新光三越睽違七年於台灣再次展店，也將成為新光三越在台北市的第八家分店，預計於明年下半年開幕。

Diamond Towers由龍麟建設提供硬體建物，新光三越負責商場整體的規劃、設計、招商與營運。商場規模涵蓋A、B兩棟的ㄧ至四樓，合計面積為4,338坪。

新光三越表示，將以豐富的展店經驗與創新的生活提案，全力投入Diamond Towers的招商與規劃，打造「Diamond Towers」成為台北東區最新潮、最耀眼的時尚新地標。更期許Diamond Towers商場的誕生，再為商圈注入新活力，與東區百貨零售業一起為商圈的繁榮發展增進新動能。

新光三越也提到，今年除持續實體改造、數位轉型，維持既有店鋪的成長動能之外，更將積極開拓「新事業」，以打造不同規模、不同型態的購物商場，擴展新光三越生活圈。

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