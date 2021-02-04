新光三越插旗東區 進駐忠孝復興Diamond Towers

百貨龍頭新光三越進軍台北市東區插旗忠孝復興商圈，進駐正義國宅大樓都更案「Diamond Towers」。新光三越表示，看好台北東區的發展空間，經過審慎評估，新光三越已與龍麟建設簽定「Diamond Towers－正義國宅商場租賃案」合作意向。

新光三越指出，去年逆勢衝出好成績，年度業績807.7億元再創歷史新高，今年除持續實體改造、數位轉型，維持既有店鋪的成長動能之外，更將積極開拓「新事業」，以打造不同規模、不同型態的購物商場，擴展新光三越生活圈。

新光三越也說，Diamond Towers為新光三越睽違七年於台灣再次展店，也將成為新光三越在台北市的第八家分店，預計於2022年下半年開幕。

Diamond Towers緊臨遠東SOGO復興店，由三圓建設負責開發，其中1~4樓作為商場使用，商場面積達4338坪。而忠孝復興商圈目前共有遠東SOGO復興店外，還有被稱為化妝品天后宮的忠孝店與敦化店，以及微風集團旗下微風廣場本館，加起來的業績超過300億元。

新光三越指出，將以豐富的展店經驗與創新的生活提案，全力投入Diamond Towers的招商與規劃，打造「Diamond Towers」成為台北東區最新潮、最耀眼的時尚新地標。更期許Diamond Towers商場的誕生，再為商圈注入新活力，與東區百貨零售業一起為商圈的繁榮發展增進新動能。

而新光三越副董事長、總經理吳昕陽日前就曾表示，東區商圈有發展空間，而除了東區，過去一年全台有近20個案子評估中，而發展百貨小型店也可能是一個發展方向，可以更精準的商品發揮年輕客群的聚客效益。