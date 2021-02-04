博客來線上動漫展來了！ 擴大經營鬼滅之刃專區

「台北國際動漫節」在今（4）日登場，博客來線上同步推出「2021經典動漫祭」、「電子書動漫節」，「2021春季動漫博覽會」活動，上萬種漫畫、輕小說、動漫周邊精品，線上熱鬧開賣，參展商品5折起。博客來今年春季動漫博覽會，主打設計師公仔、戀與製作人、名偵探柯南等動漫現貨新品，擴大經營鬼滅之刃專區、推出美少女戰士等動漫週邊商品，目標帶動活動業績較去年同期成長逾8成。

博客來表示，此次線上動漫展還有多款實體動漫熱門特裝新品開賣，包含考量疫情宣布缺席的三大動漫出版社東立、尖端、台灣角川熱門版品全都收錄，動漫迷防疫宅在家也能線上搶購話題新品，像《刀劍神域》特裝版、魔道祖師作者最新作《天官賜福》特裝版、《十二國記畫集＜第一集＞久遠之庭》等。

在電子書方面，除了主打日本原生電子漫畫（無紙本書版）、BL暢銷品外，今年引進近200種日本繪師授權的最新數位同人誌參展是活動一大亮點，並搭配動畫改編話題作推出主題企劃，2月5到2月7日三天再加碼，電子書漫畫、輕小說全類型，不限金額結帳再9折，可望帶動業績再創新高

而專為品味潮玩藏家企劃的「2021春季動漫博覽會」，不僅囊括漫畫周邊商品，也收錄設計師公仔、扭蛋、盒玩等，為消費者提供更多的選擇。預估將可拉抬漫畫、輕小說出版品、動漫周邊精品活動業績成長2成以上。

博客來指出，動漫展最受矚目的出版品除了《鬼滅之刃》外，還有被譽為鬼滅接班作的《咒術迴戰》以及改編自同名漫畫，以及在2020 年底火紅的日劇《如果 30 歲還是處男似乎就能成為魔法師》，這三套漫畫的單行本在1月份的漫畫暢銷榜TOP50裡占據約40個名次，同時有多系列漫畫全套熱賣的盛況，近年少見。漫畫圖文類在暢銷系列的挹注下，上月業績表現較去年同期成長超過3成。

此外，近年受到潮玩文化的影響，設計師公仔成為時下年輕人的熱門蒐藏，像是Sonny Angel、POPMART品牌每每推出新品，皆造成搶購熱潮。