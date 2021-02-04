酒店大亨連環爆！李方集團淡水萬坪土地淪法拍

酒店大亨、李方集團創辦人李銘松、方素蝶夫婦又有資產遭法拍，根據士林法院公告，二人名下位於淡水三筆合計逾萬坪土地 ，將在本月23日一拍，總底價約1.45億元，累計李方集團資產淪入法拍共四筆，拍賣總額已逾30億元。

李方集團李銘松大婦曾是國內最知名獵地大戶，最為人所知的，就是2010年競標寶慶路土地，當時有12組人馬領標競爭，包括富邦建設、全球人壽，但最後由他以皇家季節酒店名義，以18.23億元得標，換算每坪529萬，創下西區新天價。

李方集團在2008年以後，看好市場大舉擴張投資酒店，但可能擴張過速，加上受疫情衝擊，去年起開始賣樓換現，今年一月名下「高雄中央公園英迪格酒店」資產淪入法拍，一拍底價29億990萬元，預計3月4日執行拍賣。

近日士林地方法院再公告，李銘松、方素蝶兩人名下位於新北市淡水區的三筆資產拍賣。其中1筆為石頭埔農舍，土地面積約3239坪、建物面積約109.24坪，一拍底價5986萬元。

另外有2筆分別位於賢孝段4地號、賢孝段19地號土地，土地面積各約6500坪、287坪、底價分別為5798萬元、2709萬元，將同時於2月23日執行一拍。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，這3筆不動產土地使用分區為特定農業區甲種建築用地，總價高，位置偏遠，且目前土地上方有建物佔用，拍定不點交，估計一拍不會有人進場。

至於高雄中央公園「英迪格酒店」，由於法院載明該酒店由洲際酒店管理，為期12年免付租金，對投資人來說，沒有投資效益，預料一拍也不會有人接手。