南僑老董陳飛龍開「樣板店」，催生疫後餐飲革命！

以化工起家的南僑，用一塊水晶肥皂打出江山。近年來，集團觸角不斷延伸，逐步打造飲食版圖。被譽為全台最懂吃的老董，陳飛龍如何推動「後疫情時代」餐飲革命？

1月上旬，寒流來襲，細雨伴著十度以下的低溫，讓原本在冬季就濕冷的關渡，更顯凜冽。83歲的南僑集團會長陳飛龍，坐在寶萊納啤酒餐廳關渡店內，差人送上一盤盤熱騰騰的可頌、蘿蔔酥餅，用手撕開後，氤氳的熱氣直冒，香氣撲鼻。

「請盡量吃，不用客氣，這些都是我們工廠做出來的。」陳飛龍帶著笑意，對自家產品頗為自豪。

一樓擔綱門面的現烤麵包區，在鏡面牆和橙黃燈光的映照下，煥發出油亮光澤，讓人由不得被勾起食欲。

最懂吃的老董〉從選址到菜單，樣樣都關心

南僑以化工事業起家，用一塊水晶肥皂打出江山。多年來，經營觸角陸續延伸至油脂、加工食品、餐飲及冰品等事業，打造出環環相扣、緊密連結的飲食版圖。

生活在這塊土地，這個近70年老品牌，觸及了四、五代台灣人。

像是杜老爺冰淇淋、點水樓、寶萊納等消費者熟悉的暢銷品牌，乍聽之下似乎跟南僑沾不上邊。其實，包括知名超商跟連鎖餐廳，都是他們的客戶。

目前，食品營收占南僑集團全部營收超過96％。在2020年疫情衝擊全世界之際，南僑仍繳出全年營收176.94億元，稅後純益9.58 億元，每股EPS3.87元成績。

然而，陳飛龍持續深化餐飲市場的起心動念，是來自他對未來產業變化的擔憂。由於深感進入「後疫情時代」，餐飲業亟需轉型，不少烘焙師傅跟個體戶也需要新出路，南僑做為供應商，必須提前部署，走在客戶前面。

「我直接開一間給大家看，有興趣的年輕人可以來觀摩，也可以用我們的產品，」他如此說道。

於是，結合烘焙、餐飲和啤酒的寶萊納，便成為替客戶引路點燈的樣板示範基地。

身為「全台灣最懂吃的老董」，陳飛龍從選址、空間規劃、擺設陳列，甚至到擬定菜單、找員工都要「管」，重視程度可見一斑。

像是門口的兩只啤酒木桶，即是陳飛龍特意安排的鎮店之寶。

「這些都是快百年的古董啊！千金難求。」陳飛龍不計坪效，開闢出兩道入口和兩種風格，讓買麵包或用餐顧客，自由選擇體驗方式。

因為是複合式的社區餐廳，這裡的營業時間比其他餐廳長，從早上7點開到晚間10點，除了麵包，也賣輕食和佐餐啤酒，內部空間規劃從雙人雅座、小家庭到團體包場，都可滿足。

即便只有70坪大，但透過開放式吧台和設計巧思，營造出上百坪的寬闊感。一樓及地下一樓的座位區，混搭了復古及摩登風格，輔以大量原木色系，散發溫暖氛圍。

應對兩大趨勢〉當年輕從業者的「孵化器」

與旗下其他餐廳不同，寶萊納關渡店集南僑事業體之大成，除了是真實展場，也是烘焙餐飲事業的孵化器。過去，南僑也開過類似的示範店，後因諸多因素停擺，睽違多年，陳飛龍如今又觀察到兩大趨勢帶來的新契機。

首先是「健康養生」概念，促使消費者的喜好改變，不僅要求外型和口感，也講究品質。對此，南僑研發出以烤焙取代油炸的產品，以及符合養生概念的酸種麵包和豆乳相關產品。

二來，台灣面臨「少子化」危機，年輕師傅不好找，南僑透過標準化生產，提供冷凍麵團半成品，再建立顧問式服務、分享知識，降低餐廳客戶的經營門檻，也盡可能地在有限人力下，滿足愈來愈多元的顧客需求。

為展示集團整合能力，陳飛龍拍板讓關渡盛產的鴨蛋端上餐桌，在有機紅藜粥鋪上皮蛋、自家冷凍麵團桿成的鹹蛋瑪格麗特披薩，不僅結合自家烘焙與餐飲技術，也融入了在地食材「接地氣」。

南僑營運長周明芬坦承，開餐廳，當然希望能賺錢，「會長選在關渡，就是希望證明給客戶看，只要找對方法，即使不在熱門的商圈或地段，一樣能經營下去，」即便是單打獨鬥的個體戶，也能在這裡找到解方。

店長陳宗志原本是行政總廚，現在多了經營者的身分，扛起整家店營虧，常和前來觀摩的同業分享心得。不少人會想，默默賺錢不是更好、幹嘛將經營訣竅分享出去？

從漢餅到常溫熟飯〉大膽布局、引領產業創新

事實上，擔任南僑董座45年來，陳飛龍可說是台灣產業發展史的活字典，但他常無私分享，不怕別人學，「市場如果沒有別人，豈不是太寂寞了？」

他的自信其來有自，總敢率先投入別人還沒做、或不敢投入的事業。比方說，1970年代，經濟快速起飛的台灣，人均食用油脂量只有美國的1／4。陳飛龍評估將來有很大的市場潛力，於是開始投入烘焙油脂事業。

2017年，他又在國際烘焙展率先設置「漢餅」專區，呼籲台灣烘焙業要做出自己的特色，引領漢餅文化推上國際舞台。

現在，陳飛龍更倡議烘焙餐飲化。「將來的社會環境，就是要吃的簡單、吃的安全，我們一直在想，怎麼樣增加產品附加價值，維持競爭力。」

如疫情期間，許多民眾待在家裡的時間變長，減少出外用餐。南僑積極研發出超過200項烘焙產品，讓餐廳業者得以因應市場變化，彌補失去的營收。

不賺快錢、長遠經營，也是陳飛龍掌舵下，南僑能持續轉型、壯大的原因。最經典的案例是，30年前，陳飛龍相中泰國農業市場潛力，決心深耕屯墾。相較其他企業只看上當地低廉的土地和人力，陳飛龍的想法卻是：怎麼樣讓彼此雙贏？「我跟泰國政府說，希望以我們的精良技術，提升當地的農業，增加附加價值。」

於是，南僑將泰國米製成各式加工食品，如米果、常溫熟飯，外銷到世界各國，之後還獲頒泰國投資促進委員會的榮譽投資顧問，在一字排開的眾多外商中，是唯一的台灣企業家。

台灣人均食米量日益減少，陳飛龍也把泰國經驗帶回來，針對崛起的健身及養生需求，把米食加入大麥、有機紅藜等配方，推出加熱簡便、且具備健康食品認證的「常溫有機熟飯」，改以「增肌」「減醣」「降血脂」等訴求行銷。

洞悉新方向〉老先覺專注本業，穩步快跑

而兩年前推出，標榜由點水樓監製、平均一碗近200元的「史上最貴泡麵」小廚師慢食麵，更來自陳飛龍的堅持。他的想法是，既然是市場後進者，就不應該再投入紅海。「我們希望可以把小廚師當正餐，而且是居家、安全、營養，」他指著產品包裝上的六個字。

看到近來的疫情時代，愈來愈多五星級飯店和高檔餐廳紛紛推出即食產品，陳飛龍這番見解，堪稱洞燭機先。

目前，新一代的寶萊納複合店還在試營運，不少餐點和服務細節還在優化中，但陳飛龍已經冒出許多點子。例如，他想找開朗熱情的歐巴桑來上班，除了提供就業機會，也希望讓客人感受濃厚的地方人情味。

常有人問他，為何不乾脆打造成一家時下最流行的網美餐廳？陳飛龍不假思索地搖頭，「開餐廳，只是我為了更貼近市場的管道，真正的用意是幫客戶把生意做大！」

進入2021年的後疫情時代，這位產業界老先覺再次出手的超前部署，將在餐飲市場引發什麼效應？我們不妨拭目以待。

（作者／廖君雅、林珮萱 本文出自2021.2.2《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）