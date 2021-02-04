新光三越靠「三字訣」業績拉尾盤！吳昕陽2021年如何跨業打群架？

新光三越副董吳昕陽曾為2020年下了「驚濤駭浪」的註解，業績直到最後一天才拉尾盤。今年，他又如何帶領新光三越突圍？

2020年初，新冠肺炎疫情尚未爆發時，副董兼總經理吳昕陽曾拍板業績要持續成長。

然而，直到去年底最後一天，才總算以807.7億元達標，超越前年的806.8億元。

雖僅年成長0.3％，但在全球冷冽的零售業寒冬裡，已是難能可貴。這也是新光三越歷年來業績最高的紀錄。

作對三字口訣 2020新光三越業績拉尾盤

《遠見》詢問吳昕陽，去年做的最對的有哪些事？他思索半晌後給了答案，恰巧還押韻：很「敢」、夠「趕」、有「感」。

「敢」，是不畏疫情，持續擴大投資，敢作同業不敢做的嘗試。

「趕」，是和時間賽跑救業績。

因應客人不上門，例如去年推出熟客系統，讓櫃哥櫃姐還能服務到客人，衝出占整體營收的3～4％業績。

吳昕陽說，今年在線上電商、APP速度、流程上要持續優化，目標是成長一倍，三年內要提升占整體營收的10％。總營收目標則是成長2％，也就是821億。

再來就是有「感」。

吳昕陽說，他希望在今年能夠走出場館外，透過異業結盟更深入民眾生活，他要讓百貨不只是百貨，主動帶領消費者啟動夢想中的生活樣態。

「顧客相信我們，而我們也有能力來告訴他們如何去Enjoy Life，」吳昕陽強調，新光三越在全台共15店、20館，超過2600品牌，過去每年平均造訪人次高達1.3億。

身為龍頭，他自然有信心，能洞悉到任何最新的市場訊息、最好的商品和生活樣態。今年除了擴大自有品牌，也要更精準地發揮選品力。

舉例來說，去年新光三越瞄準日本伴手禮熱，引進日本年銷3000萬條的福砂屋長崎蛋糕，便是經典代表作。一條雖要價600元，卻引起搶購熱潮，9000條提前完銷。

只是，疫情侵襲全球、觀光客銳減，更加考驗經營團隊的應變能力。

保護員工、廠商、顧客 安控室成指揮大腦

去年大年初一，新光三越便在第一時間組成防疫應變小組，補充酒精、口罩等防疫物資，保護第一線的員工、廠商和消費者。

2018年就因強化賣場安全而成立的幕僚單位安控室，更在此時發揮重要指揮功能。

安控長馬振華，被吳昕陽延攬前，曾是前刑事警察局副局長，為此，對於公共安全、賣場安全、食品安全及資訊安全等，均重視整體性的規畫。

「我們最重視的就是『安全』。」吳昕陽表示，今年1月中旬，他才剛開完第45場大型會議。

事實上，若加上百餘場的跨部門小型會議，這場全體總動員的防疫作戰馬拉松，幾乎沒有一刻鬆懈。

2021新展望 首度異業結盟、瞄準全齡族群

吳昕陽說，自己仍不敢太樂觀看待疫情接下來的發展，但也不會因為疫情而停止該做的事情。

他指出，去年主管們曾召開共識營，訂出今年三大主軸：新渠道、新顧客及新事業。

其中，較具體的新嘗試，是匯集30多個品牌的電商平台「beauty STAGE美麗台」。

去年10月已在台中開出實體店，以彩妝及輕保養的店中店概念，對應年輕女性的場景需求，成效頗佳，今年會再開出五家新店，也不排除走出自家通路。

此外，新光三越會員共240萬人，下載官方App人數超過140萬。在2020年虛實融合的策略下，約增加一成、也就是20萬位新會員，成效顯著。

鎖定集客、全業種發展，新光三越去年有不少亮點。

例如，台中新光三越百貨超市改裝後，引入更多小農契作、進口商品，以及強化現場體驗，業績成長四成。

台北信義A8婦嬰用品兒童館，也完成11年來大規模改裝，針對新世代爸媽需求，打破過往坪效集中陳列商品的限制，而是改裝並強化體驗空間，增加到館頻率。

今年，即便服務業的挑戰仍然艱鉅，但吳昕陽仍穩守基調，持續小步快跑。展望今年，他語帶神祕地說，有機會走到外面去，展開更多結盟。

「或許同業也會需要我們，大家一起把餅做大！」吳昕陽說。

接下來新光三越的動向，是否影響百貨板塊有所變動，值得關注。

（作者／廖君雅 本文出自2021.2.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）