卓越旗下陳立小學堂業務拓展 今年私校全年段課程導入

卓越（2496）積極衝刺陳立小學堂業務拓展，卓越表示，今年預計擴大私立學校全年段正式課程導入，並加速針對其他補教通路業者合盟方式進行「派師+教材銷售」或授權方式進行「師資培訓+教材銷售」等業務模式，以增添營運動能。

由於110學年大學學測於日前登場，卓越表示，此屆為108課綱實施後首批面臨學測，陳立教育高中部學員為準備考前最後衝刺階段，也帶動整體開課表現。

卓越表示，隨著108課綱正式上路，去年陳立教育除在高中領域採取全科、素養認證、口面試等全面發展策略，帶動招生表現，公司也持續深化完整全科K-12業務模式，以全面多元的應試、認證、素養、競賽等向下拓展國中、國小領域營運，帶動目前陳立教育國中、國小領域合計營收比重已達11.22％。

卓越也看好素養教育越來越被家長重視，使整體補教市場產生新的機會，目前陳立教育已具備應試、素養、認證學程、學習履歷等課程規劃，依學生程度、學習進度、不同教材版本面向多班開課，招生表現不俗，另外，旗下聚焦小學STEAM領域「陳立小學堂」也在市場趨勢下，為集團注入高速成長動能。尤其攜手包括弋果、長頸鹿、吉的堡等各大兒美機構、私立明星小學合作，使業績顯著升溫。