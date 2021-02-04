聽新聞
test
0:00 / 0:00

信義區鐵皮屋地 15億成交

經濟日報 / 記者陳美玲／台北報導

據最新台北市實價登錄資料顯示，北市信義區的永吉路上有筆15.4億元的交易，土地面積約305.5坪，地上物目前有鐵皮屋與舊透天厝，該筆交易也寫下2020年信義區內最高實價紀錄。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，台北市房價、地價高昂，且市中心因開發時間早，市區缺乏可直接開發的素地，讓開發商與部分業主希望透過都更與危老改建，爭取高額的容積獎勵後，將老舊的建築物翻新成為新大樓。

此次實價揭露的台北市永吉路上交易產品，其建物型態為透天厝，屋齡約43年，成交總價約15.4億元，購入土地面積達305.5坪，推測應由開發商出手取得，該土地使用分區為容積率較高的第二種商業區。該筆交易，地上物除了透天厝外，還包含部分的鐵皮屋，房產專家研判有機會透過申請危老的方式改建。

都更與危老改建讓開發商對於土地持分較多的透天厝，出現購入重建的需求外，這波疫情重創全球國際旅客商機，國內部分，一地難求的台北市也出現多家旅館投入危老改建，成為全台危老政策最熱門的區域。

據全球資產統計，全台危老案件以台北市核定案件占全台最多，北市最熱門的區域以士林區最多，其次是中山區以及北投區。

都更 疫情

延伸閱讀

北市永吉路逾300坪鐵皮屋土地 15億高價賣出

台南永康透天厝火警4人都獲救 消防局長：做對一個動作

精華區老透天改建商機夯 建商15億卡位信義區

影／台中大雅15人械鬥1死5傷 晚上帶回嫌犯全上銬

相關新聞

最貴豪宅 去年賣出11戶

據實價登錄網最新資料顯示，位於台北市大安森林公園旁「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」去年11月7樓戶以每坪2...

華德電動大巴 獲交部背書

政府推動電動大客車政策，預估一年有超過1,000輛大客車汰換為電動大巴，每年商機上百億元，吸引各家業者加入，車王電子轉投...

全國有殼族 超過800萬人

財政部近日公布去年房屋稅籍全國歸戶統計，全國「有殼族」共約804.1萬人，其中持有四戶以上的大戶有近31.9萬人，年增約...

政經私房話／張國煒用修飛機標準 保養愛車

星宇航空董事長張國煒是全球少見會開飛機、也懂修飛機的航空公司負責人，對機械有一股熱愛的他，不只把關愛放在自家的飛機上，也...

持屋逾4戶 全台近32萬人

財政部近日公布去年房屋稅籍全國歸戶統計，全國「有殼族」共約八○四萬人，其中持有四戶以上的大戶近卅一點九萬人，年增約百分之...

家樂福 今年營收拚900億

家樂福總經理王俊超昨（3）日表示，併購頂好199家和25家高檔超市Jason's後，今年營收將從2020年的逾700億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。