買豪宅／大戶資金 找到最佳去處

高資產族為何多愛以現金買豪宅，業內人士分析，市場游資充沛，且銀行爛頭寸多，金字塔頂端客戶在「現金滿手」情況下，也必須尋找去化管道，由於豪宅價昂，能去化大筆資金，更能兼顧資產保值與實用的效益，因此成為高資產一族「投資」首選。

「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」去年共賣出11戶，其中六戶交易中，買方全數以現金支付、完全沒有貸款；以去年該案平均每戶總價3.8億元估算，過半買方合計豪擲砸約22.9億元現金買房，令市場驚訝。

事實上，這波疫情引發各國政府印鈔救市，是促使高端客戶直接用現金、一次砸上億元，甚至逾3億、4億元買豪宅的根本原因；由於銀行爛頭寸多，又遇史上最低利率，不歡迎大筆資金存入，金字塔頂端客戶自身必須要找去化管道，尤其去年下半年房市買氣噴出，但豪宅價格卻相對平穩，因此產品力具特殊性的豪宅，就成為這波富人去化現金、資產保值的標的。