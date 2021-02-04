最貴豪宅 去年賣出11戶

據實價登錄網最新資料顯示，位於台北市大安森林公園旁「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」去年11月7樓戶以每坪226.6萬元、總價3.49億元成交；總計該案去年共銷售11戶、成交總金額約41億元，其中六戶買方全部以現金交易、無任何貸款。

國內第一豪宅「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」，目前最高價為預售時成交價，每坪299萬元，也是目前全台最貴大樓豪宅。這幾年，陸續揭露單價也都在200萬以上，不過豪宅交易解凍卻未見新高價。

去年，元利信義聯勤實價共揭露六戶交易，最高價落在18樓，每坪成交價為260.3萬元、總價達4.02億元。去年最低交易價為11月過戶的七樓戶，每坪成交價為226.6萬元，總價3.49億元。

「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」去年共交易11戶、總成交金額約達41億元，其中六戶買方全部以現金買進、完全無貸款。另外元利建設旗下另一指標案「和平大苑」去年共成交八戶，成交總金額為18.5億元，總計兩大案去年共賣出19戶、總金額近60億元。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，市場游資充沛，加上低利率和新台幣走強等因素，高端買方必須重新思考資金去向，認為具有特殊性的指標豪宅總價高、風險低，成為高端客戶的首選。

郎美囡分析，豪宅市場雖然逐年回溫，但從成交價格觀察，買方下手精打細算，追價意願並不高，除自用外，有其財務配置考量，加上近年市場盤整，大戶們對未來價格走勢保守看待，也讓新豪宅價格價穩而寫新高。