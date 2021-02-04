最貴豪宅 去年賣出11戶

經濟日報 / 記者陳美玲游智文／台北報導
ONE PARK元利信義聯勤去年有六戶買方全部以現金交易。（本報系資料庫）
ONE PARK元利信義聯勤去年有六戶買方全部以現金交易。（本報系資料庫）

據實價登錄網最新資料顯示，位於台北市大安森林公園旁「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」去年11月7樓戶以每坪226.6萬元、總價3.49億元成交；總計該案去年共銷售11戶、成交總金額約41億元，其中六戶買方全部以現金交易、無任何貸款。

國內第一豪宅「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」，目前最高價為預售時成交價，每坪299萬元，也是目前全台最貴大樓豪宅。這幾年，陸續揭露單價也都在200萬以上，不過豪宅交易解凍卻未見新高價。

去年，元利信義聯勤實價共揭露六戶交易，最高價落在18樓，每坪成交價為260.3萬元、總價達4.02億元。去年最低交易價為11月過戶的七樓戶，每坪成交價為226.6萬元，總價3.49億元。

「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」去年共交易11戶、總成交金額約達41億元，其中六戶買方全部以現金買進、完全無貸款。另外元利建設旗下另一指標案「和平大苑」去年共成交八戶，成交總金額為18.5億元，總計兩大案去年共賣出19戶、總金額近60億元。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，市場游資充沛，加上低利率和新台幣走強等因素，高端買方必須重新思考資金去向，認為具有特殊性的指標豪宅總價高、風險低，成為高端客戶的首選。

郎美囡分析，豪宅市場雖然逐年回溫，但從成交價格觀察，買方下手精打細算，追價意願並不高，除自用外，有其財務配置考量，加上近年市場盤整，大戶們對未來價格走勢保守看待，也讓新豪宅價格價穩而寫新高。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨指出，央行在去年底祭出限貸令，針對炒房的買盤進行整頓，然而豪宅信用管制從2012年以來一直都存在，買方對貸款條件了然於心，加上近期不少豪宅客確實有換屋需求，貸款成數未必是關鍵，產品力才是成交關鍵。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

豪宅 新台幣

延伸閱讀

大咖買房手不軟 ONE PARK去年總銷近23億

驚！信義聯勤一戶3.8億去年賣6戶 全捧現金買

河南王家族 買「明日博」豪宅

向太喜迎孫女送6億豪宅　所有權人並非郭碧婷

相關新聞

最貴豪宅 去年賣出11戶

據實價登錄網最新資料顯示，位於台北市大安森林公園旁「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」去年11月7樓戶以每坪2...

華德電動大巴 獲交部背書

政府推動電動大客車政策，預估一年有超過1,000輛大客車汰換為電動大巴，每年商機上百億元，吸引各家業者加入，車王電子轉投...

全國有殼族 超過800萬人

財政部近日公布去年房屋稅籍全國歸戶統計，全國「有殼族」共約804.1萬人，其中持有四戶以上的大戶有近31.9萬人，年增約...

政經私房話／張國煒用修飛機標準 保養愛車

星宇航空董事長張國煒是全球少見會開飛機、也懂修飛機的航空公司負責人，對機械有一股熱愛的他，不只把關愛放在自家的飛機上，也...

持屋逾4戶 全台近32萬人

財政部近日公布去年房屋稅籍全國歸戶統計，全國「有殼族」共約八○四萬人，其中持有四戶以上的大戶近卅一點九萬人，年增約百分之...

家樂福 今年營收拚900億

家樂福總經理王俊超昨（3）日表示，併購頂好199家和25家高檔超市Jason's後，今年營收將從2020年的逾700億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。