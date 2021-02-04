春節觀光區 將人流控管

全球新冠肺炎疫情依然嚴峻，台灣本土疫情也相當緊張，面對即將到來的春節旅遊人潮，交通部觀光局昨（3）日宣布，配合中央流行疫情指揮中心，減少連續假期旅遊景區群聚效應，針對所轄13個國家風景區及25家觀光遊樂業實施總量管制、預警分流遊客及防疫措施，以因應農曆春節連續假期（2月10日至16日）出遊潮，減少旅遊景區群聚效應。

據指出，春節是觀光業年初最重要的商機，在部桃疫情擴大後，許多都會區的飯店紛紛出現退房潮，觀光局推出的團體旅遊補助和春節孝親專案也賣得極差，各宮廟春節活動、元宵花燈、放天燈等活動全部取消，觀光損失至少數百億元，現在再限制風景區和遊樂區人潮，受影響業者再擴增，觀光損失金額也隨之增加。

觀光局說，因應疫情影響，針對所轄各國家風景區46處封閉、開放型景點於春節期間執行人流控管工作。六福村、麗寶、劍湖山及義大遊樂世界昨天同步表示，依規定園區必須降50%承載人數，配合防疫指揮中心的承載量規定來售票。

國內知名觀光遊樂園認為，這次入園人數雖減半，但往年春節遊園最高人數也未達最高容納量的一半，推估在人數控管這個部分影響較小，較讓業者擔憂的是，遊客因疫情不出遊，連基本的量都沒有。