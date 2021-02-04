家樂福 今年營收拚900億

家樂福總經理王俊超昨（3）日表示，併購頂好199家和25家高檔超市Jason's後，今年營收將從2020年的逾700億元衝上900億元，年增超過二成，創歷史新高。併購頂好後的家樂福，等於強化超市事業體，有助提升競爭力。

家樂福併購頂好後，陸續換店招並改裝，首波改裝有兩家店，將在今天開幕。至於Jason's超市，兩年內暫時不會更動，要到2023年才會更換店招。

家樂福正式併購頂好後，量販店66家、超市262家以及Jason's25家。王俊超表示，家樂福去年營收破700億元，若不算入台糖店，雖然有疫情影響，仍然正成長0.6%至0.8%。今年疫情尚未結束，所以變數會較大，依然是有挑戰的一年。

家樂福因頂好的加入，今年營收將大幅成長，預估有望達900億元。由於家樂福和超市龍頭全聯經營型態經常被拿來相比，家樂福希望在頂好加入後，能大幅提升超市的競爭力。目前全聯在全台有1,023家門市，去年營收約1,400億元。

王俊超提到，後疫情時代的消費者，消費方式已出現改變，像是對於外送和電商的依賴變高，家樂福電商在三年前推出後，業績幾乎每年翻倍成長，今年目標成長60%，主力商品為雜貨與食品。

未來家樂福也期望提高自助結賬率。他說，目前每家店的營業額中，有兩成是使用自助結賬，2019年推出的新功能「掃碼購」，現在使用率還不高，待大家習慣自助結賬率後，相信可連帶帶動掃碼購的使用率。