華德電動大巴 獲交部背書

政府推動電動大客車政策，預估一年有超過1,000輛大客車汰換為電動大巴，每年商機上百億元，吸引各家業者加入，車王電子轉投資的華德動能昨（3）日通過「交通部電動大客車示範計畫車輛業者資格審查作業要點」資格審查，成為交通部首批取得示範資格之廠家及車輛，搶得先機。

三陽工業則計劃今年第3季轉投資的鋁電池量產後，同步投入電動大巴製造，繼汽車、機車之後，將電動大巴納入事業版圖。

台灣的大客車總數約1.6萬輛，政府目標十年內汰換1萬輛以電動大巴替代，依此規劃，每年有1,000輛市場規模，以每輛1,000萬元估算，商機超過百億元，吸引組車廠加入；車王電跨足提供電動大巴電池、電機、電控（三電）與相關機電設備，目標除台灣市場，也要外銷。

為達成「2030年客運（公車）全面電動化」政策目標，交通部去年11月17日核定發布「交通部電動大客車示範計畫車輛業者資格審查作業要點」，採先審查車輛業者資格，再審查營運整合計劃的兩階段方式，按該計劃，甲乙類大客運包含維運補助在內，每輛分別最高可領1,000萬及610萬元補助。欲申請補助之客運業者，僅能採購符合電動大客車示範型資格廠家之車輛，華德動能取得資格，有助在國內電動大客車市場搶得先機。

根據統計，截至2020年9月，國內僅558輛電動大巴掛牌運行，占台灣客運（公車）1.6萬輛的3.5%，為加速客運業者汰舊換新，除訂定補助款外，並由交通部與經濟部共同把關示範型計畫，確認車廠具有自主設計能力資格，車身、底盤及關鍵零組件、智慧裝置達到國產化要求等門檻，據以評選出符合資格之廠家，且該計劃要求12年期間必須及時提供營運資料、年營運里程達4萬公里及妥善率高於98%等考核機制，確保電動大巴的性能與品質。