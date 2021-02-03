萬海大動作 今年第二波大造櫃

萬海（2615）大動作的擴大營運規模，不只是進場訂造新船也同時大造櫃，1月25日才宣布以20呎（TEU）櫃來計算約5萬TEU，因應新年度的航線布局及擴充計畫，尤其，遠東-美西線的服務改為定期航班，計劃加購乾櫃3.2萬個TEU，預計總採購金額約為9965萬美元，約為新台幣27.79億元。

去年下半年海運市場翻揚，貨櫃三雄當中萬海積極擴充的速度最積極，尤其，市場缺櫃聲四起，造櫃費用也跟著攀升，但萬海依舊進場大造櫃，去年10月宣布斥資約台幣31.48億元，訂造3.7萬個貨櫃；今年1月25日訂造20呎（TEU）櫃來計算約5萬TEU，斥資總金額為美金1.41億美元，約新台幣39.58億元；今天（3日）再宣布砸27.79億元，訂購3.2萬TEU的貨櫃。

亞洲-北美市場去年以來一直需求超強勁，運價漲幅達5倍，國內以近洋線為主的萬海看好今年中國鼓助大家不要反鄉就地過年，看好今年農曆年後的需求會很強勁，先提前布局，2月2日宣布自3月中旬起，將原來亞洲-美西航線不定期每周2班改為每周4班的定期航班，以因應強烈的客戶運送需求，目前船型還在規畫，會依市場需求來調整，約在2千TEU到6千TEU的船型為主。

萬海不只是進場造櫃，在全球海運業者都還在觀望，不願意大舉進場造船的時機下，萬海昨天也宣布進場跟JAPAN MARINE UNITED CORPORATION訂造3,013 TEU全貨櫃輪12艘，折算約台幣157.8億元，其中，每艘造價美金4710萬美元，總金額美金5.65億元。這也是萬海繼去年決定斥資3.6億美元（折算台幣約102.6億元）在市場評估增購數艘二手船舶加入營運，再度進場造船。