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北市永吉路逾300坪鐵皮屋土地 15億高價賣出

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

據最新台北市實價登錄資料顯示，北市信義區的永吉路上有筆15.4億元的交易，土地面積約305.5坪，地上物目前有鐵皮屋與舊透天厝，該筆交易也寫下2020年信義區內最高金額的實價紀錄。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，台北市房價、地價高昂，且市中心因開發時間早，市區缺乏可直接開發的素地，讓開發商與部分業主希望透過都更與危老改建，爭取高額的容積獎勵後，將老舊的建築物翻新成為新大樓。

此次實價揭露的台北市永吉路上交易產品，其建物型態為透天厝，屋齡約43年，成交總價約15.4億元，購入土地面積達305.5坪，推測應由開發商出手取得，該土地使用分區為容積率較高的第二種商業區。

該筆交易，地上物除了透天厝外，還包含部分的鐵皮屋，房產專家研判有機會透過申請危老的方式改建。

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