牛轉乾坤好「罩」頭 大甲媽祖聯名口罩舉行過火典禮

由凱馺國際委任聚泰科技發起的「大甲媽聯名口罩」，今(3)日在鎮瀾宮大甲媽祖前進行過火典禮，吸引許多民眾熱情參與；業者並宣布，將贈送1萬片聯名口罩給桃園市，一起為國人傳平安、獻祝福，增添喜氣過好年。

現場凱馺國際董事長陳琪和、總經理陳忠明虔誠向媽祖娘娘祈求，保佑國人健康，迎向光明、幸福的未來；大甲鎮瀾宮董事長顏清標及副董事長鄭銘坤也說，已經有不少信眾來電詢問在哪裡購買，可見大家對媽祖聯名口罩的喜愛，未演先轟動。

陳琪和表示，這次的聯名口罩響應時下風潮，分別推出海軍藍、沙漠黃、發財紅、蘋果綠，以及三款經典白彩、白紅、黑金搭配；除了戴好口罩做防疫，更在春節假期，不要讓口罩破壞了帥氣和美麗的穿搭心情。

目前，媽祖加持保平安口罩共有7款印花色及10多款單色，部分通路已在預購。陳琪和說，由於民眾反應熱絡，也造成網路上仿冒品不斷出現，請民眾購買時，一定要仔細檢查有無鎮瀾宮鋼印，以免戴到沒有防護力的口罩。

經歷去年疫情的變動不安，對台灣民眾來說，防疫意識已深植人心，口罩更是外出的基本配備。今年有好幾家業者和鎮瀾宮聯名合作，除了想扭轉口罩的消極印象，也希望透過比較喜氣和繽紛的設計，來增加配戴的意願。

再加上年節將近，戴著有媽祖圖樣的口罩，心裡會感覺更有祈福保佑的涵意，不管在什麼場合都相當討喜，送禮自用也都十分合宜。

據了解，聯名口罩依銷售的通路不同，有分醫療和防護等級。但是基於口罩的保護效果，都要求廠商以最高標準，並須提出各項檢驗合格報告。現在口罩的樣式也相當多樣化，所以包裝數量大多以5入、10入及30入為主。

大甲鎮瀾宮強調，所有聯名的廠商都會和鎮瀾宮正式簽訂授權合約，提供部分盈餘捐予鎮瀾兒童家園。也再次提醒所有製造廠商和通路，收到委託製作或販售時，均應要求對方提出正式合約以供確認，避免造成侵權糾紛。