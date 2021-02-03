房市買氣佳 海悅1月營收逾3億、年增近一倍

不動產代銷產業龍頭海悅（2348）今（3）日公告今年1月營收為3.3億元、年增率達94.7%，創歷史同期新高；海悅表示，在房市淡季仍繳出逾3億元的傳統旺季水準表現，接下來隨著重磅建案可望有不錯銷售下，首季營運可望淡季不淡。

海悅指出，今年1月營收3.3億元、年增94.7%，營運大幅成長主因布局低基期區域房市，且跟隨產業發展移動，與政府房市政策同軌，加上代銷合理的單價總價產品，並搭配房市代銷版圖拓展全台，推升1月合併營收維持高檔表現。

海悅轉投資台北舊市議會50年地上權開發案，目前已完成公司變更登記，並與福清營造共同經營的團隊，繼續推動台北「西區門戶計畫」的新地標建設；該案目前已搭建圍籬，將盡速打造高端收益型不動產，成為公司中長期穩健的營運成長動能。

展望今年，法人指出，由於海悅全台合計在手建案總銷金額逾千億元，代銷本業業績來源無虞，且接案採規模經濟加上轉投資收益挹注，以及深化與建商的戰略合作，三大營運策略齊發，營運可望穩健向上。