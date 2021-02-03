新隆國宅都更再換建商引爭議 住戶淚訴：遷出怕搬不回

北市新隆國宅社區都更案一延再延，原先與國揚集團簽署合作意向書，預計去年取得建照拆除重建，但新隆國宅換新主委後，終止與國揚合作，重新招商改由三圓建設擔任實施者。今日舉辦新隆都更會館開幕暨簽約啟動典禮時，部分住戶現場持標語怒吼抗議，直指建商片面調降權利變換分配比例，三圓建設最後態度放軟表示，強提供優於市府規定條件，並持續與住戶溝通。

新隆國宅位於愛國東路中正紀念堂旁的蛋黃區，土地面積高達近4000坪，為12棟12樓社區，總計550戶、區權人653人，預計打造4棟20層建物。2018年由國揚集團擔任新隆國宅社區都更實施者，原本預計去年取得建照拆除重建，但2020年7月卻又再度對外招商，11月經區權人大會投票後，最終決定由三圓建設成為實施者。

新隆國宅社區今舉辦新隆都更會館開幕暨簽約啟動典禮時，有近50名一樓住戶因不滿建商片面調降權利變換分配比例，現場持標語怒吼抗議表示，都更委員會招商條件明載，地主分回比例為1:1.1，採權利變化地主分配比不得低於65％，但三圓建設今簽約儀式內容，卻把權利變換分配比例改成60.6％。

住戶李美惠指出，現在都更案只要所有權人同意比例達50％，建商即可將同意書及都更計畫書送件北市府掛號成案，但建商並無提供都更計畫書內容，卻要求住戶3天內同意，並給予簽署住戶1萬元獎勵。另外，建商也沒提到退場機制，簽約後新隆都更全權由三圓負責，屆時都更案無限期拖延，住戶也拿建商沒辦法。

新隆國宅有79戶為一樓店鋪戶，過去三圓建設多次單獨與店鋪住戶協商，也提出未來將建設90多戶店鋪戶，實際僅設計36戶，其餘店家都要往上層搬；過去合約談定，原住戶都更後可分回1戶1停車格，如今雖也是1戶1停車格，但要補貼停車位費用，被迫移到高樓層住戶還要依照權利變化分配比分多付錢。

「就怕現在遷出去，未來搬不回來」，李美惠哭訴，大家都是辛苦小生意人，許多人更是退休或待退休之人，光是貸款費用就壓得他們喘不過氣，如今還要面對額外的費用。李說，他們不是反對都更，他們也希望可以盡快都更，但三圓建設要把合約內容、計畫都更內容都說清楚，心平氣和坐下與住戶溝通。

對此，北市都更處處長陳信良表示，此為私約議定內容，後續還應由都更審議會審定，市府則會站在第三方公正角度從旁協助；新隆國宅主委張傳芳表示，三圓建設在社區設置精美樣品屋、陳設各項未來施作建材提供住戶參觀，包含防震阻尼器、氣密窗等，首次國內有建商做細部展覽，盼能加強與住戶的信任度