疫情助雲端成長 AWS去年營收年增近30%

亞馬遜（Amazon）公布，2020年12月31日的第4季度財務報告。2020年第4季，亞馬遜營收（Net Sales）達到1,256億美元，相比去年同期的874億美元增長44%。雲端服務Amazon Web Services（AWS）營收達到127.42億美元，相比去年同期的99.54億美元增長28%。2020年第4季度營業利益（Operating Income）35.64億美元，相比去年同期的25.96億美元增長37%。

AWS在2020全年營收453.7億美元，相比2019年的350.26億美元增長近30%；全年營業利益135.31億美元，2019年為92.01億美元。

亞馬遜同時宣布，創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）將於2021年第3季度轉任董事會執行主席一職，AWS 執行長Andy Jassy屆時將成為亞馬遜新任執行長。

AWS繼續在全球範圍內拓展基礎設施。目前在24個地理區域內提供了77個可用區域（AZ），宣布計劃在印尼、日本、西班牙、印度、瑞士和澳洲再提供6個AWS地理區域、共18個可用區域，將於2022年中期開通AWS亞太區域（海德拉巴）區域，2022年下半年開通AWS歐洲（蘇黎世）區域和AWS亞太區域（墨爾本）區域。

AWS在波士頓、休士頓和邁阿密開通了AWS Local Zone本地區域，將AWS基礎設施放在大都會中心的終端使用者附近，讓客戶可以訪問低延遲的運算、儲存和資料庫服務，而無需配置或維護資料中心空間。2021年在美國12個城市開通AWS Local Zone本地區域。