影／航空迷、星粉別錯過 星宇小舖三創快閃門市登場

星宇航空超高人氣的品牌專賣店「星宇小舖」首間快閃門市POP-UP STORE今（3）日於三創生活園區2樓創Q Space開幕。即日起為期半年，打造濃濃航空風格的精品店裝，並挑選多達50件熱銷商品現場展售，是星粉、航空迷絕對不能錯過的打卡購物新聖地。開幕首週六、日下午13-18時，也安排空服員於門市與粉絲互動合影。

「星宇小舖三創快閃門市POP-UP STORE」外觀設計以星宇企業色曜石灰點綴大地金，展示櫃構造模擬機場行李輸送帶，其上以鏤空燈箱呈現STARLUX LOGO及星宇航空代碼JX，並特別規劃星宇航空爆紅的安全影片「STARWONDERERS星探者」週邊專區，各項商品就像是自行李輸送口緩緩送出，一一陳列在輸送帶上，再飾以燈條增添整體科技感。

店舖地面也別具巧思的設計為機場跑道，跑道編號05L、23R取自桃園機場跑道編號，讓民眾就算暫時無法出國，也能在星宇小舖三創店感受即將起飛的感覺。

星宇小舖熱騰騰的新品「JX STYLE 圍裙」也在今日的開幕式搶先發表，由推著機上餐車登場的空服員親身展示，立刻成為全場焦點。「JX STYLE圍裙」為制服設計師林尹培袞操刀，採用與星宇航空空服員圍裙的同款設計，一口氣推出銷售版限定四色：杏仁白、乳酪黃、丹寧藍、摩卡棕，防潑水材質、三釦式可調整肩帶及胸線立體剪裁，讓圍裙實用與美觀兼具。

消費者也可於店鋪購買到多項精選人氣商品，去年耶誕節甫上市即造成搶購潮的「星宇航空音樂鈴」獨家於三創快閃門市現貨限量展售，歡迎民眾至小鋪一睹音樂鈴的可愛風采，聆聽星宇優雅的登機音樂「Flying High」；星宇專屬機上香氛「星宇香洗手露」，散發高山針葉林及草本的優雅香氣，讓人在做好防疫的同時也能放鬆身心；帥氣的「bitplay聯名旅人包」，後背包及小側背包組合，多用途耐用軍規設計，是國內旅遊的良伴。

星宇航空公關長聶國維表示，去年因為疫情無法出國，為與星宇粉絲持續互動、溝通，星宇小舖不斷構思新的商品，去年包括中秋禮盒、星宇悠遊卡等商品，相當熱銷，而去年類出國和星宇小舖營業額5,000萬元，占總營收不到10%，今年希望這兩項業務的營業額可成長一成，更希望下半年旅遊市場可逐步開放，星宇將會開闢新的航線、推出新的商品來與粉絲互動。