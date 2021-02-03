jpp-KY轉型有成 大啖伺服器訂單

jpp-KY（5284）經寶精密公佈今年1月自結合併營業收入為新台幣1.2億元，較上個月營收成長8.16%，較去年同期1月營收成長6.21%。

該公司表示，因為疫情的關係，自去年以來，航太產業受到了劇烈的影響，飛機全面停飛，航太產品線的訂單全面遞延，面對如此嚴峻的挑戰，經寶精密在董事長鍾國松的領導下，成功開拓出新的伺服器產品線，去年第1季同期航太產品仍占有公司一席之地，今年元月在缺乏航太訂單下，繳出來的營運成績卻超越了去年同期，伺服器訂單不但彌補了航太產品線的缺口，更是帶來了成長的契機。

而該公司強調並非放棄航太的生產製造，航太新製程的研發仍持續默默的在進行，去年已順利取得Nadcap陽極處理線的認證，並在去年投資成立了航太國際認證學校，從人才培育開始，計畫深耕於泰國的航太產業鏈，可以預期的是，隨著新冠疫苗的問世，航太產業出現轉機的時候，在航太訂單回籠的挹注下，公司將有機會創造新一波的高峰。