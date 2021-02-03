591實價登錄調查 台北蛋黃區一坪可換三芝萬里一間房

近期年輕人傳出「逃離台北高房價」，數字科技旗下591實價登錄鎖定大台北生活圈年輕首購族比較青睞的「小宅」進行調查，台北市蛋黃區的小宅房價出乎意料的下降中，反而台北近郊的小宅房價漲幅較大。

從地點來看，大台北熱銷免千萬低價小宅，桃園區、中壢、淡水、汐止、林口等交易最熱；而低總價小宅去年往台二線（金山萬里、三芝淡水）及台三線（土城、三峽、龍潭）等區域交易更加熱絡，台北1hr生活圈三芝、萬里都還有總價百萬左右小房，幾乎是台北市蛋黃區一坪等於三芝萬里的一整間小房。

根據591實價登錄排除特殊交易及拆算車位價格後的大數據，鎖定29坪以下且2房以內實價交易的區域中位數，並剔除年度交易量低於100戶的行政區，發現大台北「小宅」2020年年度跌幅區域依序為：台北中正區（-11.78%）、新北泰山區（-5.85%）、台北大安區（-3.83%）、新北汐止區（-2.34%）、 新北鶯歌區（-1.25%）、新北板橋區（-0.29%）、台北北投區（-0.13%） 、基隆安樂區（-0.07%），北市蛋黃區（如中正區、大安區）或新北蛋黃區（板橋區）的小宅單價反而呈現下跌，以台北市中正區為例，去年的房價中位數較前年每坪降了10萬。

而大台北「小宅」年度漲幅最高的前十區域依序為基隆信義區（14.56%）、台北萬華區（14.06%）、桃園龍潭區（ 10.47%）、新北三峽區（9.66%）、桃園大園區（9.62%）、新北三芝區（9.24%）、台北文山區（9.14%）、基隆暖暖區（8.57%）、新北新店區（8.50%）桃園蘆竹區（ 8.11%），大台北外圍蛋白區房價雖然總價較低，但每坪房價反而漲幅驚人。

591實價登錄同時發現，去年大台北地區最熱銷且千萬以下低總價概念的十大區域依序為桃園市桃園區（632萬）、桃園市中壢區（511萬）、新北淡水區（601萬）、新北汐止區（772萬）、新北林口區（855萬）、桃園楊梅區（405萬）、桃園龜山區（540萬 ）、新北土城區（890萬）、桃園八德區（560萬）、桃園平鎮區（455萬）。這些低總價概念最熱絡的地區，也推估是大台北年輕人移居流入的新去處。

另外，從591實價登錄挖掘低總價（以該區域小宅總價的中位數計算）概念且交易量成交上漲的區域。台北市快速成長的低總價小宅在文山區小宅，總價中位數1430萬，成交量年增10.64%；交易趨熱的低總價小宅趨勢也有往北走台二線和往南走台三線的現象。由於交通建設發達，大台北1hr生活圈中低總價區域開始活絡，新北萬里、金山一帶由於台62或國道三號延伸計畫帶動交易量大增，萬里區總價95.5萬，成交量年增36.07%；金山區總價530萬，成交量年成長140.74%。基隆中山區總價194萬，成交量增26.32%；基隆暖暖區總價323萬，成交量增5.15%。

而淡海輕軌及延伸八里計畫也帶動淡海區域交易量大增，新北三芝總價121萬，成交量年增25.6%；新北淡水區總價601萬，成交量增8.35%；新北八里區總價605萬，成交量年增6.91%。往南延台三線走也成為低總價小宅交易趨熱的區域，新北土城總價890萬，成交量年增1.79%；新北三峽區總價588萬，成交量增5.23%；桃園龍潭區總價414萬，成交量增11.53%。