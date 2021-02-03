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大社石化工業區春安聯檢 中油李長榮國喬3廠共罰49萬元

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高市府與勞動部到大社石化廠春安聯檢，前往中國石油化學工業開發公司大社廠、李長榮化學工業公司大社廠與國喬石油化學公司高雄廠區，總計發現20項缺失。圖／高雄市勞工局提供
高市府與勞動部到大社石化廠春安聯檢，前往中國石油化學工業開發公司大社廠、李長榮化學工業公司大社廠與國喬石油化學公司高雄廠區，總計發現20項缺失。圖／高雄市勞工局提供

高市府與勞動部今天到大社石化廠春安聯檢，前往中國石油化學工業開發公司大社廠、李長榮化學工業公司大社廠與國喬石油化學公司高雄廠區，總計發現20項缺失，其中1項有立即發生高處墜落危險之虞，當場勒令停工；針對所查設施安全缺失及未落實承攬管理部分，除責令限期改善，並依職安法裁罰三家單位共49萬元。

農曆新年將至，高雄市府秘書長楊明州、勞工局長李煥熏、勞工局勞檢處，與勞動部次長王安邦、職安署人員，到大社工業區石化廠臨檢。中油大社廠主要從事生產乙腈、丙烯腈及氰酸等基本化學原料產品，李長榮化工大社廠主要生產聚丙烯產品，國喬石化高雄廠主要生產苯乙烯單體、ABS樹脂等基本塑膠製品原料，這些石化廠商多屬高溫高壓作業且存有大量可燃、爆炸或有毒的化學物質，具有易發生火災、爆炸等災害的重大風險。

勞檢處指出，這次檢查著重在化學品處置及使用、生產設備及管理措施等層面，預防職業災害的發生，總計發現20項缺失，其中1項有立即發生高處墜落危險之虞，當場勒令停工；針對所查設施安全缺失及未落實承攬管理部分，除責令限期改善，並依職業安全衛生法裁罰三家單位共49萬元。

楊明州表示，高雄為台灣的石化重鎮，勞工為國家經濟做出重大貢獻，市府維護勞工職場安全責無旁貸，對於可能具重大災害風險的產業或作業，即日起加強實施「宣導輔導」及「勤查重罰」，務必把民眾安全放在最優先。

李煥熏表示，職業災害攸關勞工的生命健康，雇主應更重視安全設施的建置與管理。勞工局整年度將針對高風險列管石化廠商加強檢查687場次以上，並辦理50場次以上的防災宣導會，呼籲雇主落實安全衛生管理，避免職業災害。針對設施的建置或改善，可以向勞動檢查處申請輔導。

高市府與勞動部到大社石化廠春安聯檢，前往中國石油化學工業開發公司大社廠、李長榮化學工業公司大社廠與國喬石油化學公司高雄廠區，總計發現20項缺失。圖／高雄市勞工局提供
高市府與勞動部到大社石化廠春安聯檢，前往中國石油化學工業開發公司大社廠、李長榮化學工業公司大社廠與國喬石油化學公司高雄廠區，總計發現20項缺失。圖／高雄市勞工局提供

李長榮化工 勞工局

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