精選「全台五大月老廟」 用旅行讓桃花旺起來

一年一度的情人節即將在2月14日新春期間強勢來臨，無論是想趁佳節前夕脫離單身，或是讓與另一半的感情更穩定，都可以參考全球線上訂房領牌Booking.com特別為台灣旅人精選的「全台五大月老廟」目的地，讓過年假期期間增加一處可以走訪的地點，也使感情運擁有新年新氣象！。除了在「台中」可以寫信給月老祈求脫單外，前往「台南」還可跟另一半一起求得感情長長久久，無論是單身或已有伴侶的旅人，都能在今年情人節有與眾不同的體驗。

台北「大同區」，首次拜月老即可上手的絕佳去處

居住在北部的旅人，不妨於情人節期間前往位在「台北」大同區的「台北霞海城隍廟」，此處月老廟備受大眾推崇，甚至還有不少海外信徒。貼心的廟方也有為第一次拜月老的朋友在門口處放上中、英、日的簡介，讓旅人第一次拜月老就上手。「大稻埕花園旅店」客房設計以花朵般的繽紛顏色進行布置，是偏好森林風的旅人不能錯過的住宿選擇。地處大稻埕的優越位置，也讓住客可以到附近逛逛傳統老店舖與獨具風格的特色店家，感受新舊交融的美好旅遊體驗。

台中「西屯區」，月老保庇感情穩固長久

中部的旅人若想祈求今年的感情運更加順利，可以造訪「台中」西屯區的「慈德慈惠堂」，此廟除有為單身的民眾設置月老信箱，可以直接將心願寫給月老外，更有供奉能穩固戀情的神明，若是有感情上的困擾不妨前往求得感情新方向。「富盛商旅」距離月老廟僅需幾分鐘的步行距離，旅宿內提供多樣化的餐食及房型讓住客選擇，房內寬廣的配置都能讓旅人大大放鬆。

彰化「鹿港鎮」，拜月老拿紅線為感情運加分

位於「彰化」鹿港的「鹿港天后宮」月老十分著名，許多人都會來此祈求好姻緣，若是新春期間有規劃前往鹿港老街遊玩的旅人，可以將此處加入行程之中。前往此處別忘了可以向月老求取紅線，讓自己的感情運更加分！「鹿港永樂酒店」是想體驗高質感住宿的好選擇，館內除了有豐富的公共設施外，其高雅的陳設更是讓住客能悠閒享受假期時光。

台南「中西區」，與親密愛人一起祈求感情加溫

居住在南台灣的旅人可以考慮造訪地處「台南」中西區的「大天后宮」，此處為「台南」的四大月老廟之一，適合目前已有對象，想祈求感情更加溫、與另一半長長久久的旅人。若計畫與另一半拜訪此月老廟，建議入住距離不遠的「長悅旅棧」，旅宿內多以米色、木質為設計重點，讓整體呈現溫馨、舒適的住宿感受。館內也提供豐富的餐食選擇，讓旅人可以輕鬆享受美味食光！

高雄「苓雅區」，向關帝廟月老求成功脫單

住在「高雄」的朋友可以前往位在「苓雅區」的「高雄關帝廟」，為了讓大家都能祈求好姻緣，此廟貼心安排解說員，讓民眾可以依照正確的參拜步驟，求得好姻緣！「捷絲旅高雄中正館」地理位置方便，一走入大廳便能看到極具特色的裝置藝術，氣派感滿分。房內設計走簡單小清新風格，讓住客可以舒服的享受安靜不受打擾的時光，多處開放公共區域，也方便旅人隨處休憩。