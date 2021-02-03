資誠調查 企業主認為傳染病和匯率動盪是首要威脅

資誠聯合會計師事務所今天發布「2021台灣企業領袖調查報告：重新啟動」，調查發現，逾半數的國內企業領袖看好未來一年全球經濟成長率將提升，逾三成國內企業對未來三年營收成長極具信心；但受到疫情衝擊和全球貨幣政策等因素影響，「傳染病」和「匯率動盪」成為國內企業的首要威脅。

調查計畫主持人／資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，儘管新冠疫情尚未有效控制，但2021年無疑是個急需「重新修復」的一年。如何從疫情泥淖中走出、學習與病毒共處、使營運恢復常軌，乃是當今企業的首要課題。建議企業可透過重新修復（Repair）、重新思考（Rethink）、重新設計（Reconfigure）、重新建立資訊品質標準（Report）以及重新啟動（Restart）的「5R」行動，應對疫情危機所帶來的各種巨大改變，而「重新啟動」也將成為未來企業的新常態。

此外，調查發現，雖然中國大陸（60%）仍被台灣企業視為影響整體成長最重要的國家／市場，但重要性持續下滑，創下歷年最低紀錄；排名第二重要的是美國（54%），和往年比較也呈下滑趨勢，這說明企業急欲在中美兩強之間找出更多的替代道路，以分散風險。

至於台灣企業眼中的第三至第五重要國家／市場則分別為日本（25%）、越南（19%）以及德國（9%）。其中，原是企業海外生產重鎮的越南，占比較去年降低5個百分點，應是企業在越南的產業聚落已具規模，轉而致力更分散的市場布局。

而台灣企業的前十大重要國家／市場中，泰國（8%）、南韓（8%）以及馬來西亞（7%）的重要性在近兩年有所提升，有越來越多企業轉往新南向國家移動與布局，往更多國家或市場分散風險。

此外，目前台灣企業領袖面臨的前五大威脅分別為「傳染病與其他健康危機」（38%）、「匯率動盪」（38%）、「貿易衝突」（31%）、「地緣政治的不確定性」（30%）、以及「政策不確定性」（24%），其中，「傳染病和其他健康危機」是這次調查新增選項，在疫情重挫全球經濟與大幅顛覆產業規則下，毫無疑問登上首要威脅。

與傳染病並列為首要威脅為「匯率動盪」，對此感到極度擔憂的比率從去年的26%大幅增至38%，受到國際局勢及熱錢大量湧入影響，新台幣持續升值，部分以出口為導向的企業面臨匯兌損失，影響獲利表現。外匯風險一直是台灣企業的重要課題，對於匯率波動及相關風險的掌握、如何建立適當的外幣避險管理機制，是企業在未來必須嚴肅面對課題。

而根據調查，56%的台灣企業領袖看好未來一年全球經濟成長率將提升，創下這項調查自2012年執行以來的最高紀錄。若細看個別產業，以金融服務業（80%）、工業製造與汽車產業（61%）對未來一年全球經濟復甦最具信心；能源與公共資源產業則對未來一年全球景氣相對保守，僅35%看好全球經濟成長率將提升、40%認為很可能持續衰退。

受惠於國內產業升級、台商資金回流及防疫有成等利多因素，有21%企業領袖對未來一年自身營收抱持高度信心；若看對未來三年營收成長的信心程度變化，更從前一年度的25%上升至32%。以個別產業來看，工業製造與汽車產業對於中短期營收成長最樂觀，有31%對未來一年營收成長極具信心；能源與公共資源產業未來看法較為保守，僅15%受訪者對於未來一年營收成長樂觀以待。