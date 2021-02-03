快訊

洽談新冠國際疫苗廠不只已上市3家 另3家名單再曝光

2021年全球各大預言總整理：疫情何時停、災禍會來嗎？

春節「宅」需求增2成 博客來瞄準零接觸年貨採購商機

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
博客來春節強檔特企「大年大日」，萬件年貨下殺2折起。（照片提供：博客來）
博客來春節強檔特企「大年大日」，萬件年貨下殺2折起。（照片提供：博客來）

農曆年倒數計時，年貨採買進入採購高峰期，博客來表示，春節「宅」需求增2成，在疫情底下零接觸採買成主流，趁勢推出新春強檔特企「大年大日」，主打春節必需品「現貨免等」、「牛年限定」、「0秒到貨電子書」、「孝親專區」、「獨家新品」等專區，活動預估可較平日業績成長2到3成。

迎接「宅」商機，博客來推出新春強檔特企「大年大日」，主打年貨商品，全館萬件年貨商品2折起，主要囊括經典童書、保健禮盒、美妝保養、兒童服飾、包包手錶、娛樂電玩、桌遊、日用清潔以及春季新品。

博客來指出，今年春節前夕買氣成長顯著，較去年同期成長超過2成，顯然零接觸購買已成為年節採買的主流。像設計師款紅包袋、開運小物、來到買氣高峰。除了每年熱銷的年菜、美妝禮盒外，保健禮盒、春節款口罩也躍升為送禮熱門選項之一。

因應春節連假，博客來也發現不少民眾，趁早添購零食、娛樂設備等準備「宅過年」，像是Switch、經典童書以及適合全家大小一起同樂的桌遊，還有暢銷零食《紅豆食府》團圓棗泥核桃糕、卡滋爆米花-BT21歡樂分享桶等，都是歡渡過新年的熱門選項。

另外，過年期間特別主攻「孝親專區」囊括，按摩椅、智慧手錶、掃地機器人、變頻直立式洗衣機，長輩們捨不得自己買的3C家電，還有0秒到貨電子書以及2021年獨家新品專區。

春節 博客來 年貨

延伸閱讀

助東海岸民眾春節返鄉 客運增班接駁台鐵紅眼列車

顧防疫！台南推線上採購平台 辦年貨、買年菜、挺醫護

竹市防疫關懷包改版 春節版有年味口罩、年節點心

日盛期貨牛來運轉好運抽 掌握春節國際行情

相關新聞

資誠調查 企業主認為傳染病和匯率動盪是首要威脅

資誠聯合會計師事務所今天發布「2021台灣企業領袖調查報告：重新啟動」，調查發現，逾半數的國內企業領袖看好未來一年全球經...

全家布局交通幹道型商場 首度插旗省道休息站

全家（5903）積極推展交通幹道型商場，繼鐵道、國道後，首度插旗省道休息站，2月7日座落於台61線的「口湖休息站」將正式...

合一新藥通過美國配方專利 有利未來授權談判

合一生技研發中的新藥ON101乳膏正式通過美國「促進傷口癒合外用製劑配方」發明專利，合一表示，這代表未來新藥上市後專利可...

淡海不會漲？他漫步15公里 發現鹹魚翻身4大理由

淡海新市鎮可以買嗎？市場正反聲音都有，不少人認為淡海距離市區遠，交通不便，推案量大，房市前景不佳。吉家網董事長李同榮，最...

鎖定電動車商機 中鋼加入MIH平台

搶攻電動車市場，中鋼表示，電動車需要用到電磁鋼片、鋁合金、負極材料等，中鋼身為材料供應商，內部已經簽准，將在本週加入由鴻...

台灣離岸風電進入工程年 伯威海事拿下三大風場工程

台灣離岸風電今年將進入工程年，重點風場工程包括雲林風場、大彰化風場，以及彰芳西島風場，三風場今年將全力趕工，值得一提的是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。