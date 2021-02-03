春節「宅」需求增2成 博客來瞄準零接觸年貨採購商機

農曆年倒數計時，年貨採買進入採購高峰期，博客來表示，春節「宅」需求增2成，在疫情底下零接觸採買成主流，趁勢推出新春強檔特企「大年大日」，主打春節必需品「現貨免等」、「牛年限定」、「0秒到貨電子書」、「孝親專區」、「獨家新品」等專區，活動預估可較平日業績成長2到3成。

迎接「宅」商機，博客來推出新春強檔特企「大年大日」，主打年貨商品，全館萬件年貨商品2折起，主要囊括經典童書、保健禮盒、美妝保養、兒童服飾、包包手錶、娛樂電玩、桌遊、日用清潔以及春季新品。

博客來指出，今年春節前夕買氣成長顯著，較去年同期成長超過2成，顯然零接觸購買已成為年節採買的主流。像設計師款紅包袋、開運小物、來到買氣高峰。除了每年熱銷的年菜、美妝禮盒外，保健禮盒、春節款口罩也躍升為送禮熱門選項之一。

因應春節連假，博客來也發現不少民眾，趁早添購零食、娛樂設備等準備「宅過年」，像是Switch、經典童書以及適合全家大小一起同樂的桌遊，還有暢銷零食《紅豆食府》團圓棗泥核桃糕、卡滋爆米花-BT21歡樂分享桶等，都是歡渡過新年的熱門選項。

另外，過年期間特別主攻「孝親專區」囊括，按摩椅、智慧手錶、掃地機器人、變頻直立式洗衣機，長輩們捨不得自己買的3C家電，還有0秒到貨電子書以及2021年獨家新品專區。