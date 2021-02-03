華德通過審查 獲交部首批電動大客車示範型業者資格

華德動能（2237）於2月1日通過「交通部電動大客車示範計畫車輛業者資格審查作業要點」資格審查，成為交通部首批取得電動大客車示範型資格之廠家及車輛。

交通部為達成行政院「2030年客運(公車)全面電動化」政策目標，於109年11月17日核定發布訂定「交通部電動大客車示範計畫車輛業者資格審查作業要點」，採先審查車輛業者資格、再審查營運整合計劃的兩階段方式，按該計劃甲乙類大客運包含維運補助在內，每輛分別最高可領1,000萬及610萬補助。欲申請補助之客運(公車)業者，僅能採購符合電動大客車示範型資格廠家之車輛，因此取得此項資格將直接有助華德動能在國內電動大客車市場之搶先商機。

截至2020年9月國內僅558輛電動大客車掛牌運行，占台灣客運(公車)16,000輛的3.5%，為加速客運業者汰舊換新，除訂定補助款外，並由交通部與經濟部共同把關示範型計畫，確認車廠具有自主設計能力資格，車身、底盤及關鍵零組件、智慧裝置達到國產化要求等門檻，據以評選出符合資格之廠家，且該計劃更要求12年期間必須及時提供營運資料、年營運里程達4萬公里及妥善率髙於98％等考核機制，確保電動大客車的性能與品質。

華德動能今日取得交通部首批示範型業者資格，也是目前國內市場上唯一通過電動大客車自主開發設計資格審核，華德示範型全新電動大客車為全球12米同級車中唯一搭載6段自動變速箱，最適合台灣多樣化地形，且重量最輕(淨重12噸)、爬坡力最強(>30%)、時速最高(>110km/h)、耗能最低，其技術規格及續航力極具競爭優勢。

華德電動大客車不僅附加價值率高達60%以上，在經濟部3年10大項之國產化項目，華德已經提早大部分完成。車輛最重要之底盤、車身、全車控制系統等關鍵零組件及技術，皆由華德動能自主設計開發並搭配母公司車王電（1533）全球獨家設計開發之主動式電池平衡系統（BMS），此系統亦為國內唯一通過TUV ECE-R100-2安全認證的電池系統，其電芯採用的是超過50萬車輛「電池零事故」實績的日本AESC電芯，完全符合示範型國產化對於技術規格自主開發，及整車控制軟硬掌握度的要求。

另外華德協同北部客運業者建置第二座三能（創能、儲能、用能）示範充電場站。太陽能綠能電力除了提供行控中心用電之外，剩餘電量還可回充至車王電設計的智慧儲能系統(ESS)，以作為尖峰用電時段之補充用電使用，且場站充電系統採俱OCPP功能、CNS安全規範及智慧排程功能之充電樁，其充電排程更是透過遠端電腦按個別車輛之隔天排班順序、路線里程及剩餘電量自動運算並完成充電程序，不僅降低台電契約容量需求可達40%，更有效減少人工及電費支出。

行控中心亦建置車聯網IOV車輛運行戰情中心，除透過華德電動巴士上的各類傳感器、整車控制系統及時監控超過600項異常偵測，同時也整合充電場站各項聯綱智慧化設施，不僅可以實現車輛Ｅ化管理及遠距快速異常排除，並持續建構車輛與環境AI大數據分析，實現預防性保養(Predictive maintenance)、零組件之健康診斷及壽命預測，大幅提升車輛妥善率。同時車輛狀況及充電機等及時訊息也已經完成上傳交通部運研所指定雲端系統的建構。

在產能方面，華德與母公司車王電集團於台中港區興建占地6,200坪建築面積12,500坪之四層鋼構智慧自動化工廠，投資金額高達25億元，採用之先進設備包括預組立機器手搭配萬用治具台銲接、高精度骨架合籠設備、高張力蒙皮冷帳拉設備、高潔淨無污染噴塗房結合軌道移動式噴塗機器手臂、智能聯網環境測試及檢測設備，是一座亞洲最先進的智慧化電動巴士及底盤三電生產工廠之一，新工廠預計110年第三季啟用量產。

華德動能取得示範型業者資格後，除持續在台投資、提升車輛技術與品質、導入各項AI智能與自動駕駛系統外，同時也開始供應電動底盤車給多家本土專業車體廠來合作打造成車，創造客運業者、車體廠、底盤車廠三贏，帶動台灣電動巴士產業供應鏈的技術深根為競逐國際市場深植豐厚的基礎。