台中吹造鎮風 親民價狂吸首購族

造鎮風吹向台中。市調指出，近年台中房市以首購產品為大宗，其中大基地社區，因豐富公設、整體規劃及相對低廉的房價，獲得不少首購族青睞，為此，包括遠雄（5522）、富宇（4907）、麗寶等品牌建商，均在台中順勢推出造鎮型產品搶食首購大餅。

其中，遠雄集團以台中海線「遠雄之星」系列案最受矚目，該系列自2014年起分11期推動，以「低單、低總、高CP值」作為銷售訴求，總開發面積高達1.9萬坪，截至最近一期「遠雄之星8」，累計已售出2,600戶。

市調指出，第9期最快上半年推出，另外「遠雄水湳案」已打出廣告看板，市場詢問度熱絡。

遠雄房地產行銷經理錢儀峯表示，大型造鎮社區建地廣闊，空間可塑性高，更能規劃理想的景觀與棟距，且社區內便可滿足基本生活機能，加上戶數多，公基金相對充足，不僅社區資源能夠全面發展，多元公設的修繕、保養較易維持，管理費分擔也相對低，自然吸引首購及置產族群進駐。

同樣主打造鎮型產品，「富宇世界花園」位於南屯嶺東特區，基地面積2,469坪，主打泳池花園飯店質感宅，產品規劃24-38坪、2-3房，總戶數近700戶，每坪開價26-27萬元，已購客以周邊中科與精科園區新貴為多。

由麗寶集團插旗北區的造鎮案「麗寶微笑世紀」系列開發案，總面積7,000坪，麗寶分成5期陸續開發，繼前3期、近千戶邁入完銷階段，第4期「微笑之心」，基地面積2,436坪，規劃20-30坪2房、35-36坪3房，開價30-33萬元。

此外，佳茂機構近期將於74號快速道路潭子匝道旁，推出大型造鎮新案，園區面積廣達6,962坪，標榜綠洲造鎮計畫，受市場矚目。