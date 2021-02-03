別急著下手！先看看元月這些手機降價最多

北台灣最大通訊連鎖門市傑昇通信今（3）日公布，統計1月門市銷售資料，顯示1月手機降價前十名，ZenFone 7系列、iPhone 12 Pro系列都有一定降幅，預期本月遇農曆春節與西洋情人節等雙節慶助攻，相信各大手機品牌價格仍會下修，再衝一波買氣。

傑昇通信表示，從1月傑昇通信門市手機降價榜來看，蘋果新機預購到缺貨的iPhone 12 Pro，自12月補齊貨量後，1月又遇上各大手機品牌5G新機紛紛上市，市場同期競爭者眾，且新機也已推出3個月，回歸新機開賣生命周期，每月開始以2%~3%的降幅緩跌。

傑昇通信指出，iPhone 12 Pro系列元月有千元以上降幅，其中iPhone Pro Max（128G）累計降價2,410元，價格甚至已同iPhone 12 Pro（256G），本月逢雙節慶盛典，促銷價格可望還會更好。

過往非頻手機價格浮動迅速，原本預期三星S20或Note20系列，會受新機Galaxy S21系列影響而調降，統計結果只有Note20 Ultra下降1,300元進榜。傑昇通信透過門市銷售量觀察，受到衝擊未進榜但降幅在千元內的，全是A系列的5G手機，如A42、A71、A51，以及S20 FE，正好與三星今年以A系列在台布局的目標不謀而合，本月再開賣的A系列5G新機Galaxy A32，主打萬元有找，外型超萌的豆豆機，更有望成為情人節禮物首選。

而國產品牌華碩ZenFone 7、7 Pro，自去年12月開始有千元以上的降幅，加上品牌重新定位，原廠定價也跟著下修，目前累積總降價金額約7,000元。