工機具業促會展中心趕明年營運 盧秀燕：我比大家更急

台灣兩大工具機、手工機具公會今拜會台中市府，期盼市府加速開發台中會展中心，希望來得及趕上明年辦大展，吸引全球買單。業者表示，去年到今年上半年，訂單雖滿，但原物料成本大幅提高，匯損嚴重，業者其實沒有賺到錢，期盼明年在台中辦大型展覽，吸引全球買家。

不過市長盧秀燕說，她更希望會展中心在她第一任滿前、明年底可啟用，工程進度超前，但一館2023年第一季才能開始營運。

台灣是世界重要工具機、手工具出口國，而上中下游廠商有八、九成聚集大台中地區，形成緊密業聚落。工具機公會、手工具公會成員拜會中市府，兩會理事長都表示，從去年到今年上半年訂單滿滿，但因原物料成長大幅提高、出口匯損，還是沒有盈餘。

台中市工具機、手工具機兩大公會今天聯袂拜會市府座談，市長盧秀燕主持。台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲與台灣手工具工業同業公會理事長黃信德希望建設中的台中會展中心可以加速完工啟用，趕上兩年一度的大展；且攤位必須達4500攤，才能達到世界大展的規模。理事長也透露，其他縣市一再招商，希望業者前去設廠，但仍希望根留台中，會展中心是關鍵。

兩位理事長同聲表示，去年開始訂單滿滿，今年上半年也很樂觀，但是業者都賺不到錢，因匯損嚴重，加上原物料不斷提高，造成還有約1%的虧損，所以業者期待會展中心趕快蓋好，因應明年在台中舉辦世界工具機展覽，讓全球買家看到台中。

盧秀燕說，20年來蓋不成，在她手上開工，她當然希望可以在第一任屆滿前可完工「我比大家還急！」目前工程進度超前，但不能像變魔法，主體工程明年底才能完成，接著內裝，最快也要後年第一季才能營運。

盧秀燕表示，只要業者留在台中，市府會持續補助辦展。她表示，台中的地很 多，可以再找地辦展，這是技術問題，會繼續努力。