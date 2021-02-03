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淡海不會漲？他漫步15公里 發現鹹魚翻身4大理由

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
淡海新市鎮 記者游智文／攝影
淡海新市鎮 記者游智文／攝影

淡海新市鎮可以買嗎？市場正反聲音都有，不少人認為淡海距離市區遠，交通不便，推案量大，房市前景不佳。吉家網董事長李同榮，最近花了幾個小時，徒步走了15公里考察淡海新市鎮，認為淡海將是新北房市未來十年最具發展潛力的海岸行政特區。

李同榮表示，淡海新市鎮因部分區塊開發較早，但交通建設與生活機能配套跟不上，過去腹地廣大人口稀少，多年來都是房價反轉時套牢的重災區，很多人因此將淡海新市鎮視為生人勿近，認為自住、投資均不宜。

但近年來高階購屋者對於水岸住宅日益重視，紅樹林地區景觀建築，即已樹立淡水高級水岸住宅的標竿，淡海新市鎮亦具有同樣條件以及吸引力。

另外，隨新市鎮綠山與藍海線輕軌陸續通車、淡江大橋開工丶爭議20年淡北道路已通過環評，以及都市計劃變更將於2023年完工，重大交通建設加上低基期的房價，新市鎮已獲得不少年輕首購族群青睞。

李同榮走過一圈後，認為淡水區具備鹹魚翻身四大獨特優勢：一、腹地廣大丶可塑性高。二、親水海岸丶休閒住宅受青睞、三、重大交通建設丶帶動人口流入。四、房價基期低丶具發展潛力。

他表示，淡海未來除可發展成為北部區域都會衛星市鎮，強化山海景觀，還可成為複合型新市鎮，因應台北港及台北科技走廊，也可成為北台產業聚集的節點。

李同榮說，新北市淡水捷運丶紅樹林周邊開發歴程，有如過去台北市的內湖；淡水新市鎮開發歴程，有如台北市的東湖，在可預見的未來，淡海新市鎮在政府強化商圈機能與人口流入的帶動下，將比照國際休閒大城市，塑造出大規模的海灣新城市。

淡海新市鎮 圖／李同榮提供
淡海新市鎮 圖／李同榮提供

房價 可成 房市

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